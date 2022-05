Netflix confirme deux autres saisons d’émission avec une note de 100% de tomates pourries

Les fans de Netflix vont se régaler car le streamer a confirmé non pas un, mais deux plus de saisons d’un spectacle qui a atteint une note de 100% Rotten Tomatoes.

Nous parlons bien sûr de Coup de cœur – le superbe drame LGBTQ + salué comme l’émission britannique la plus importante depuis l’année dernière C’est un peché. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Les fans s’extasient sur la première saison depuis sa chute le mois dernier, et beaucoup ont appelé Netflix pour lui donner une deuxième diffusion.

Et heureusement, ils n’ont pas eu à attendre longtemps, car le streamer a révélé aujourd’hui qu’ils avaient donné le feu vert à deux autres versements.

Une fois de plus, l’auteure et illustratrice du roman graphique sur lequel le spectacle est basé – Alice Oseman – est attachée en tant qu’écrivaine et créatrice.