Netflix commande plus d’horreur à Mike Flanagan avec La chute de la maison Usher

Avec Mike Flanagan‘s Messe de minuit s’avérant être un succès pour Netflix, le streamer veut plus d’horreur d’où cela vient. La société a officiellement commandé La chute de la maison Usher, une série de 8 épisodes basée sur la nouvelle du même nom d’Edgar Allen Poe publiée en 1839. Un conte de fiction gothique, l’histoire a déjà été explorée dans l’anthologie animée Contes extraordinaires avec Christopher Lee narrant, parmi de nombreuses autres adaptations. Flanagan dirigera le développement de la nouvelle série.

Il n’y a pas grand-chose d’autre qui a été révélé sur cette nouvelle série de Mike Flanagan. Aucun membre de la distribution n’a été annoncé, et la société note également que la série se plongera dans « plusieurs œuvres » de Poe. Cela suggérerait que plus d’histoires au-delà La chute de la maison Usher sera intégré à l’émission, mais aucun autre titre joint n’a été révélé. Ce que nous savons, c’est que Flanagan produit avec son partenaire d’Intrepid Pictures, Trevor Macy, et Flanagan partage également les tâches de direction avec Michael Fimognari.

Netflix a déjà eu beaucoup de succès avec Flanagan. Il a créé, produit et a servi de showrunner sur La hantise de Hill House en 2018, et cette émission est rapidement devenue très populaire auprès des téléspectateurs. Il a suivi cela avec La hantise du manoir de Bly en 2020, en tant que réalisateur, scénariste et monteur dans les deux émissions. Plus récemment, il a créé et réalisé la mini-série Midnight Mass qui a fait ses débuts sur Netflix en septembre.

Messe de minuit met en vedette Zach Gilford, Kate Siegel, Hamish Linklater, Samantha Sloyan, Rahul Kohli et Henry Thomas. Le spectacle se déroule dans une communauté insulaire isolée qui est victime d’événements surnaturels après l’arrivée d’un mystérieux prêtre. Comme les autres travaux de Flanagan chez Netflix, il a bien fonctionné auprès des critiques et des téléspectateurs, et ce n’était qu’une question de temps avant que Netflix ne commande plus d’horreur au cinéaste. Il s’avère que l’attente n’a pas été très longue.

« C’est certainement le projet le plus personnel pour moi, dans la mesure où il traite beaucoup de ce que je pense de la foi et de la religion et de ce que cela signifie d’être en vie dans le monde et de ce qui se passe quand nous mourons, et toutes les petites questions comme ça », a déclaré Flanagan à propos de Messe de minuit, par Daily Dead. « Et je pense que cela est également né d’une profonde anxiété que j’avais avant d’admettre que j’avais un problème d’alcool et que j’étais sobre. Et je pense que j’en vois des cris dans beaucoup de mes travaux passés, mais c’est le plus ancien, et c’est tellement ancré dedans. »

Pendant ce temps, Mike Flanagan a également connu le succès sur grand écran. En 2019, il sort Docteur Sommeil, une suite de Le brillant, et bien que la performance au box-office ait échoué, ce fut un grand succès auprès des critiques et des fans d’horreur qui sont allés le voir. Il a également réalisé d’autres films de genre comme Faire taire, Avant que je me réveille, Ouija : Origine du Mal, et Le jeu de Gérald.

Il n’y a pas de date de sortie fixée pour La chute de la maison Usher en ce moment. Pour l’instant, vous pouvez attraper Messe de minuit ainsi que les autres émissions d’horreur de Flanagan sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de Netflix Geek sur Twitter.

