Netflix : combien de chapitres compte la division Palermo ?

Netflix

Créée par Santiago Korovsky, la comédie d’origine argentine lancera sa première saison complète le 17 février.

©Netflix.Département de Palerme.

Il reste moins d’une semaine pour qu’une nouvelle comédie débarque dans Netflix. D’origine argentine, il arrivera Département de Palermeune production créée par Santiago Korovsky qui promet d’amuser ses téléspectateurs avec une prémisse similaire à celle de Brooklyn neuf-neuf: rencontrer des forces de l’ordre à huis clos.

La première saison de Département de Palerme sera présenté en première le 17 février et sera lancé, comme cela se produit avec chaque nouvelle série de Netflix, le tout en une journée. La tranche initiale consistera en un total de huit épisodes qui auront une durée moyenne comprise entre 25 et 28 minutes, ajoutant un total de près de quatre heures. Idéal à voir en une seule journée.

L’histoire de Département de Palerme tourne autour Philippeun jeune homme sans trop de direction qui finit par entrer accidentellement la garde urbaine. C’est un groupe d’assistance à la police qui sans armes ni formation apparente, aide les habitants de la ville afin de maintenir l’ordre et la coexistence.

En arrivant à la garde urbaine, Philippe Vous serez au milieu d’une guerre contre des trafiquants de drogue très dangereux. Des chiffres comme Charo López, Martín Garabal, Pilar Gamboa, Daniel Hendler et Carlos Belloso accompagner Korovsky dans cette série qu’il a non seulement créée mais aussi dans laquelle il joue.

+La division Palermo est-elle basée sur des événements réels ?

Au-delà de la comédie, de l’humour et des affrontements entre le trafiquant de drogue et un jeune homme inexpérimenté, tout ne se voit pas dans Département de Palerme c’est de la fiction. La garde urbaine C’était une force qui existait réellement dans la ville de Buenos Aires, qui a servi entre 2004 et 2008, et a été créée sous le gouvernement de Hannibal Ibarra.

