Netflix : Clara Galle et Julio Peña Fernández ont partagé des photos d’Across the Sea

Netflix

La suite de par ma fenêtre appel À travers la mer Il est en cours de production, mais il y a déjà des photos. Voir!

©NetflixJulio Pena et Clara Galle

L’adaptation que Netflix a faite de par ma fenêtrele livre écrit par Ariana GodoyCe fut un succès complet dans le monde entier. Le film a été présenté en première sur le géant du streaming le 4 février et a captivé des milliers de personnes à travers le monde. C’est parce que, comme pour les romans originaux, l’alchimie entre Arès et Rachel était palpable grâce à la grande connexion entre Clara Gallé Oui Julio Pena Fernándezleurs interprètes.

A tel point que Netflix n’a pas hésité à miser à nouveau sur cette histoire et travaille déjà sur sa suite. Bien sûr, la vérité est que la plateforme a annoncé que, pour la suite de l’intrigue, ils n’adapteront pas exclusivement le livre d’Ariana Godoy, mais qu’il ne sera basé que sur celui-ci. En fait, le nom du roman original est À travers toimais la production a décidé de le modifier pour À travers la mer afin de les différencier.

Cependant, c’est la seule chose que l’on sait sur ce qui est à venir. Eh bien, au-delà du fait que la bande est en cours de production, il n’y a toujours pas plus d’informations à ce sujet. Pour cette raison, les fans sont très impatients de savoir ce qui se passera avec Arès et Rachel après la fin passionnante de la première partie. Par conséquent, pour réduire l’attente de nouvelles informations Clara Gallé Oui Julio Pena Fernández Ils ont décidé de surprendre leurs followers.

A travers leurs comptes Instagram, les acteurs ont partagé une publication commune dans laquelle on les voit dans les coulisses du tournage. Sur les images, ils sont tous les deux allongés sur un lit à moitié nus et très souriants. « Ces photos pourraient apparaître dans le classeur anglais», indique la publication. Même si, à leur tour, ils précisent : «Nous ne sortons pas ensemble, nous travaillons juste” et ajoutez le hashtag de À travers la mer pour préciser qu’il s’agit de cartes postales du film.

La clarification des acteurs est due au fait qu’en raison de leur chimie indéniable, plus d’une fois ils ont été liés en couple. Cependant, ils ont été obligés de préciser qu’il n’y a rien de plus qu’une belle amitié entre les deux et qu’ils aiment travailler ensemble. En fait, bien qu’aucun d’eux n’ait parlé de leurs relations en dehors des caméras, à plus d’une occasion, ils ont montré qu’ils avaient une vie très différente.

