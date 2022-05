Netflix : Cette série se surpasse et est toujours la plus regardée aux États-Unis selon Nielsen

Netflix

Nielsen a présenté une mise à jour de son Top 10 hebdomadaire et a précisé les chiffres d’une série Netflix qui continue d’être un phénomène presque sans précédent.

© GettyNetflix : Cette série s’est surpassée et est toujours la plus regardée en Amérique selon Nielsen.

Le service de streaming peut Netflix ne traverse pas son meilleur moment, après la déclaration dans laquelle ils ont fait état d’une forte baisse du nombre d’abonnés. Cependant, il y a quelque chose qu’ils apprécient toujours et c’est la popularité de chacun de leurs contenus, puisque leurs titres font le plus parler d’eux par rapport à leurs concurrents et réaffirment une fois de plus leur succès aux États-Unis.

Encore une fois, le compteur d’audience nielson présente le classement suivant, basé sur les statistiques des téléspectateurs américains et des téléspectateurs de la plateforme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV et Apple TV+. Il faut préciser que le rapport correspondant arrive avec près d’un mois de retard, car ces marques ne publient généralement pas leurs chiffres avec précision.

+ Netflix revient en tête du Top 10 aux États-Unis

Selon la dernière publication de Nielsen, la deuxième saison de Bridgerton a été le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 28 mars et le 3 avril avec un total de 3,202 millions de minutes regardées. Le succès est réaffirmé en montrant qu’il s’est surpassé, puisqu’il avait précédemment ajouté 2,547 millions de minutes et que le nombre devrait augmenter dans les jours suivants.

Le deuxième volet de l’adaptation des romans de Julia Quinn surprend en n’ayant pas le même assaisonnement que la première saison, où les fans s’étaient attachés à un protagoniste qui avait abandonné la fiction. Au-delà, l’histoire sentimentale d’Anthony Bridgerton a suffi à briser le record de vues en un premier week-end et devient le programme en anglais le plus populaire sur Netflix.

Disney+ est le streaming le plus proche de ce qui se fait par Bridgerton, mais avec une grande différence, puisque Encanto n’a ajouté que 744 millions de minutes regardées. Le reste du Top 10 de la semaine s’est complété avec The Last Kingdom (714 millions de dollars), NCIS (653 millions de dollars), Turning Red (650 millions de dollars), Cocomelon (634 millions de dollars), Is It Cake? (607M), Esprits Criminels (555M), Heartland (523M) Oui Le Projet Adam (475M).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂