Netflix : c’est le meilleur épisode de The Sandman

La série inspirée du travail de Neil Gaiman a été créée sur la plateforme de streaming ce vendredi. La première saison se compose de dix épisodes.

©IMDBLa série n’a pas encore confirmé sa deuxième saison.

Depuis des années, les amoureux de L’homme de sable ils rêvaient de voir cette BD créée par Neil Gaman adapté sur petit écran ou sous forme de film. L’histoire créée dans les années 1980 est centrée sur le souverain du Le monde du rêve, Morphéequi est capturé par un être humain et cela crée des ravages qui rendent les frontières entre son monde et celui des êtres humains quelque peu floues, au point que certains des sujets de Morphée ils parviennent à s’échapper pour vivre parmi les hommes.

Ce vendredi est venu Netflix la première saison de l’adaptation de L’homme de sable qui a la supervision directe du Neil Gaman. Protagonisée par Tom Sturridges’est un peu éloigné du matériel original et avec les éléments qu’il a pris de la publication, il a décidé de raconter une nouvelle histoire dans laquelle le corinthien est l’un des principaux méchants, ainsi que Jean Dee (interprété dans l’émission par David Thewlisl’étoile de Harry Potter).

L’un des points les plus importants à souligner dans cette version de L’homme de sable c’est ton ton. Bien qu’elle soit présentée comme une série qui vise un public adulte, notamment à cause du langage grossier qui rend impossible d’avoir une cote pour les mineurs, le traitement visuel et certaines résolutions artistiques et scénaristiques sont assez innocents, frisant parfois le kitsch. le meilleur style Riverdale Soit Le monde caché de Sabrina.

Le résultat obtenu est une production plutôt fade, qui sans être le désastre que l’on pouvait craindre, devient ennuyeuse, passista. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à souligner dans cette production tout au long de ses dix chapitres. On peut souligner en toute sécurité l’épisode dans lequel Jean Dee met le rubis en jeu dans un restaurant avec lequel il « ouvre les yeux » des clients qui passent, mais si le meilleur de tous les épisodes est à mettre en lumière, il faut regarder dans la seconde moitié de L’homme de sable.

+ Le bruit de ses ailes, le meilleur chapitre de The Sandman

L’épisode qui parvient à se démarquer des autres dans la première saison de L’homme de sable est le sixième, intitulé « Le bruit de ses ailes ». C’est une sorte d’essai qui erre entre la vie et la mort, entre la façon dont nous percevons ou nous rapportons à la mort et ce que nous faisons des jours que nous devons voyager dans cet avion. Loin de l’esthétique surchargée (avec CGI douteux) qui caractérisait les autres chapitres, cet épisode devient plus terre à terre, avec un rythme très réussi qui fait ressortir les meilleures performances de ses personnages. Quel a été le meilleur chapitre pour vous ?

