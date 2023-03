NETFLIX : c’est LE FILM LE PLUS VU dans le monde AUJOURD’HUI que VOUS NE POUVEZ PAS MANQUER

Netflix

La plateforme Netflix a un film dont tout le monde parle et qui reste le plus regardé. Regardez ce que c’est !

©NetflixNETFLIX: c’est LE FILM LE PLUS VU dans le monde AUJOURD’HUI que VOUS NE POUVEZ PAS MANQUER.

service de diffusion en continu Netflix C’est dans la semaine d’adieu du troisième mois de l’année, bien qu’ils soient déjà préparés pour ce qui vient avec les annonces de la prochaine série qui arrivera et des films qui arriveront bientôt. En attendant le nouveau contenu, un long métrage est dans le catalogue depuis des semaines et reste l’un des favoris des abonnés du monde entier.

Ce n’est pas une nouvelle que les grands phénomènes de la plate-forme sont généralement des séries télévisées, comme cela s’est produit avec choses étranges soit Merlin au dernier moment. Pour cette raison, il est souvent rare qu’une bande soit conservée longtemps, comme c’est actuellement le cas avec Luther : La nuit tombe.

+Le film le plus regardé sur Netflix aujourd’hui

Selon le récent rapport de Patrouille Flix, le film réalisé par Jamie Payne et écrit par Neil Cross est actuellement le plus regardé sur Netflix dans le monde. Luther: Night Falls est disponible depuis le 10 mars et fait des bonds en avant en termes d’audience, puisqu’il a obtenu la semaine dernière un total de 69 540 000 d’heures vues.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Dans Luther : Night Falls, la suite épique de la saga télévisée primée adaptée au cinéma, un tueur en série brutal terrorise Londres tandis que John Luther, un brillant inspecteur en disgrâce, est derrière les barreaux. Tourmenté de ne pas avoir attrapé le cyber- psychopathe qui le nargue, Luther décide de s’évader de prison pour finir son travail coûte que coûte ».

Le détective John Luther est joué, une fois de plus, par Idris Elbéqui est accompagné de Dermot Crowley, Cynthia Erivo, Andy Serkis, Jess Liaudin et Einar Kuusk, entre autres. S’il est vrai qu’en termes de critiques, ils n’ont pas reçu les meilleurs scores, la réalité est que les fans apprécient le film en Netflix et il se positionnera sûrement comme le plus regardé pour la troisième semaine consécutive.

