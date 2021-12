Netflix : c’est le film le plus dérangeant sorti en 2021

2020 a été une année de pause pour le monde entier en raison de la pandémie de coronavirus. Et l’industrie cinématographique n’était pas épargnée. Cependant, 2021 a servi à reprendre toutes sortes de productions audiovisuelles et a abouti à une saison pleine de premières où tous les genres ils ont su se démarquer. Les films romantiques, dramatiques, comiques et même d’horreur ont eu leur grand succès dans Netflix. Ici, nous vous disons lequel a remporté le titre de le plus dérangeant!

Son nom est Ciel rouge sang -Intitulé à l’origine comme Ciel rouge sang– et c’est un film allemand qui a eu sa première en juillet de cette année. Quelques mois se sont écoulés depuis son lancement, mais les abonnés au géant du streaming continuent de s’en souvenir comme l’un des plus effrayants de l’année. Produit par Sirena Film, il a été répertorié comme un long métrage d’action combiné avec scènes sinistres.

C’est que pendant un peu plus de deux heures, cette cassette expose l’histoire d’un groupe de terroristes qui détourne un vol transatlantique de nuit. Mais ce n’est pas tout, car parmi les passagers se trouve une femme avec une « étrange maladie du sang » qu’elle est forcée de prendre des mesures pour protéger son fils. De cette façon, il révèle son sombre secret et libère le monstre intérieur qu’il a toujours essayé de cacher.

scénarisé par Stefan Holtz et Peter Thorwarth -Également réalisateur du film- Ciel rouge sang ce n’est rien de moins que… une histoire de vampire ! Les critiques spécialisés n’étaient pas les meilleurs, puisqu’ils ont assuré qu’il s’agit d’un thriller peu convaincant avec une intrigue presque sans poids dramatique. Mais les spectateurs n’ont pas pensé la même chose et ont été emportés par le tension indéniable qui conduit du début à la fin du film.

Alors que l’équipe met en lumière le travail de Dascha Dauenhauer sur la musique et la photographie de Yoshi Heimrath, les performances sont de Peri Baumeister, Alexander Scheer et Kais Setti. Le casting est complété par Carl Koch, Gordon Brown, Rolland Moller, Chidi Ajufo, Kai Ivo Baulitz, Graham McTavish et Dominic Purcell.

