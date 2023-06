NETFLIX : c’est le FILM D’ACTION le plus regardé au MEXIQUE en ce moment

Hellin Table basse ronde en c ramique et m tal D85

Originale et tendance la table basse ronde D85 GIROLLE fera partie des l ments phare de votre salon. Elle ne laissera pas votre regard indiff rent par son design atypique. Sa structure centrale en m tal peint en noir, supporte un magnifique plateau en verre recouvert d'un film c ramique gris l g rement marbr .Le design et le choix des mat riaux rendent cette table basse une pi ce de d coration somptueuse et sophistiqu e. N'h sitez en la coordonner avec les autres tables basses de la m me collection (r f rences : 20141 et 20139). Description technique : Dimensions : L 85,7 x P 85,7 x H 40 cmPoids : 38 KgHauteur des pieds : 36,5 cmEpaisseur rev tement en c ramique : 12,3 mmCapacit de poids maximale : 20 KgMati res : glass/c ramique et m talColoris : noirA assemblerColis :Livr en 3 colis.Colis 1 : dimensions : L 108 x P 100 x H 8,5 cm, poids : 26 KgColis 2 : dimensions : L 92 x P 92 x H 3,6 cm, poids : 4,7 KgColis 3 : dimensions : L 47 x P 47 x H 42,5 cm, poids : 12 Kg ...