NETFLIX: C’est la nouvelle série COMEDY la plus regardée au monde AUJOURD’HUI

Netflix

L’un des derniers titres de Netflix est une série comique qui s’est déjà hissée dans le Top 10 des favoris des utilisateurs. Regardez ce que c’est !

©NetflixNETFLIX – Il s’agit de la nouvelle série COMEDY la plus regardée dans le monde AUJOURD’HUI.

La comédie est l’un des genres préférés des abonnés au service Netflix et cela est actuellement démontré par son classement principal des films, où Mystère en vue, avec Adam Sandler et Jennifer Aniston, est la plus reproduite du moment. Maintenant, une série de ce style vient d’être ajoutée qui, en quelques jours seulement, a réussi à conquérir le public.

Les choix des utilisateurs de la plate-forme peuvent changer constamment, et c’est pourquoi la semaine dernière, le spectacle d’humour qui occupait cet endroit était Wellmania, où une femme entreprend un voyage pour son bien-être physique. Pourtant, les titres ne cessent d’arriver au catalogue, plus encore en ce début de quatrième mois de 2023, si bien que le monde a maintenant penché vers Bœuf.

Selon la mise à jour du site Patrouille Flix qui est chargé de publier des statistiques quotidiennes, La série comique la plus regardée sur Netflix en ce moment dans le monde est Bœufet occupe la deuxième place du Top 10 général, derrière L’agent de nuit. Cette sitcom, créée par Lee Sung Jin, est arrivée le jeudi 6 avril et a eu un impact immédiat sur les téléspectateurs.

De quoi parle le boeuf ? Cette histoire raconte les conséquences d’une petite bagarre entre deux inconnus à propos d’un incident de circulation. Danny Cho, un entrepreneur raté et plein de ressentiment, se retrouve face à Amy Lau, une femme d’affaires autodidacte à la vie très particulière. « Les choses ne font qu’empirer à mesure que sa vie et ses relations sont révélées dans cette série de comédie noire profondément émouvante »termine son synopsis.

Bœuf est en vedette Steven Yeun dans le rôle de Danny Cho et pour Ali Wang comme Amy Lau, mais dans le casting, ils sont également accompagnés des noms suivants : Joseph Lee, Young Mazino, David Choe et Patti Yasutake, entre autres interprètes secondaires. La série a été saluée par la critique et il semble y avoir un match d’audience positif pour ses premiers chiffres. Pour le moment, on ne sait pas s’il y aura une deuxième saison.

