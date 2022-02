Netflix : C’est encore le film le plus joué de la semaine

Netflix

Une nouvelle semaine s’est terminée et les statistiques de Netflix ont encore changé. Découvrez quel est le film le plus regardé de la semaine. Cela vous surprendra !

© GettyNetflix

Les statistiques de Netflix Ils ne sont plus quelque chose de strictement privé. Au début, l’entreprise a gardé le secret sur ses chiffres et, bien qu’il y ait encore des choses qui ne soient pas connues, la vérité est que la plupart des informations ont déjà été publiées par eux. À tel point que, désormais, les utilisateurs qui n’ont rien à voir avec la plateforme peuvent suivre ces chiffres pour s’orienter et s’assurer de choisir un bon produit.

En réalité, Netflix a facilité l’apprentissage de ses téléspectateurs en lançant le site Web connu sous le nom de Top 10. Dans ce portail, le géant du streaming affiche quatre listes : séries anglophones, séries non anglophones, films anglophones et films non anglophones. C’est ainsi que les utilisateurs savent ce qui a été le plus reproduit chaque semaine et peuvent profiter de ce contenu spécial.

Les films les plus joués de la semaine sur Netflix :

En cette nouvelle semaine qui, selon la liste, se déroule du 14 février au 20 février, le film qui a une nouvelle fois attiré tous les regards sur le top anglophone est L’escroc Tinder. Cela fait maintenant trois semaines que ce film documentaire est en tête du classement et, en ces temps nouveaux atteint le chiffre de 34 450 000 heures jouées. Mais, très attaché à elle est Le massacre à la tronçonneuse du Texas qui est entré dans cette liste pour la première fois et a déjà joué 29 180 000 heures.

Par contre, la liste des films non anglophones a les films typiques : par ma fenêtre et Tactiques d’amour. Tous deux racontent une histoire d’amour incroyable et ont attiré tous les regards des téléspectateurs de Netflix. Le premier, par exemple, vit sa troisième semaine dans le Top 10 avec 13 300 000 heures regardées. L’histoire d’Ares et Raquel a été très applaudie par les fans de la plateforme et, en fait, maintenant la confirmation de deux nouvelles bandes sur cette histoire a rendu tout le monde fou.

Pour sa part, Tactiques d’amour Il a dépassé toutes les attentes et, dans sa première semaine sur cette liste, il la mène déjà. Avec 16 860 000 heures jouées, il a largement démoli par ma fenêtre. Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : « C’est une blogueuse de mode qui ne croit pas en l’amour. C’est un coureur de jupons avec des problèmes de pointe. Une scène romantique les attend dans un aéroport”. Sans aucun doute, le nouvel emblème du genre romantique pour le géant du streaming.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂