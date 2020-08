Netflix: ces nouvelles séries et films arrivent cette semaine (KW32 2020)

Netflix propose beaucoup de nouveaux produits à voir cette semaine: Nous vous présentons la liste avec toutes les nouvelles séries, films, documentaires, anime et Co, dont le programme du service de streaming à partir de lundi 3 août à y compris le dimanche Ajouté le 9 août 2020 devenir.

La série mystère danoise à succès a lieu cette semaine La pluie diplômé avec la saison 3. Après qu’un virus dangereux a éclaté, qui s’est propagé comme la foudre sous la pluie et a tué une grande partie de la population ou en a fait des morts-vivants vivants, les quelques survivants se battent pour leur survie nue.

Les fans d’anime peuvent s’attendre à la nouvelle série originale Les sept péchés capitaux: la colère impériale des dieux après le manga japonais du même nom, qui continue les aventures de Captain of the Seven Deadly Sins, Meliodas et ses camarades dans le prolongement de la série animée à succès. De plus, les fans de la série comique reçoivent Incassable Kimmy Schmidt de Tina Fey avec Kimmy vs. le révérend un dernier film interactif sur la série en plusieurs parties Netflix.

Notre aperçu complet de tous les films et séries qui seront ajoutés en août 2020 peut être trouvé ici:

Nous avons répertorié toutes les autres nouveautés de cette semaine pour vous ci-dessous.

Du nouveau sur Netflix cette semaine d’août

Lundi 3 août

Nation d’immigration (original)

Mardi 4 août

Tut Tut Cory Flitzer: Le camp d’été ( original )

) Malibu Rescue – La prochaine vague ( original )

) Sam Jay: 3 dans la matinée (original)

Mercredi 5 août

Anelka: Le mal compris ( original )

) Les criminels les plus recherchés au monde ( original )

) Mon petit poney: le film

Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. le révérend (original)

Jeudi 6 août

alpha

La pluie: Saison 3 ( original )

) Les sept péchés capitaux: la colère impériale des dieux (original)

Vendredi 7 août

The Journey West: Saison 2 ( original )

) Les magiciens: histoires d’Arcadie ( original )

) Le bus scolaire magique est de nouveau en route – les enfants dans l’espace ( original )

) J’y suis arrivé! Mexique: Saison 2 ( original )

) Vendre Sunset: Saison 3 ( original )

) Chantez! Allemagne ( original )

) Nos petits voisins ( original )

) Travaillez-le ( original )

) Word party: Chantez tout le monde! (original)

