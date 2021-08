Netflix célèbrera le cinéma mexicain avec cette initiative

En dehors d’Hollywood et du cinéma américain courant dominant, il existe d’innombrables pays qui réalisent des productions de poids. L’Europe est l’une des principales références grâce aux œuvres espagnoles, françaises et italiennes, mais l’Amérique latine n’a rien à lui envier. En fait, récemment, des cinéastes mexicains aiment Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu Oui Alfonso Cuarón ils ont occupé le devant de la scène. Pour cela, Netflix célébrera le pays aztèque avec une initiative spéciale.

Que le Mexique soit vu était le nom choisi pour une campagne qui a débuté le 11 août et se poursuivra jusqu’au 15 septembre. « C’est faire aller plus loin le cinéma mexicain et plus de cinéma atteindre Netflix», ont-ils expliqué dans le spot officiel de la plateforme, où ils ont également annoncé qu’ils adapteraient le travail de Juan Rulfo, Pedro Paramo.

« Le cinéma a toujours accompagné le Mexique. Elle a raconté notre passé, elle raconte notre présent et elle sera là pour raconter notre avenir. Chaque film et personnage, peu importe d’où ils viennent, sont un miroir de qui nous sommes », a-t-il déclaré. Francisco Ramos, vice-président du contenu pour l’Amérique latine de Netflix. La société a expliqué qu’au cours des cinq dernières années, quatre utilisateurs sur dix dans le monde avaient choisi de regarder un film mexicain.

Roma d’Alfonso Cuarón a reçu dix nominations aux Oscars. (Netflix)



La date choisie pour effectuer Que le Mexique soit vu il s’agit d’une date importante dans le pays. Le 15 août, le Journée nationale du cinéma mexicain Oui Netflix Il ne voulait pas arrêter de célébrer. En plus des fictions comme Club des Corbeaux Oui La maison des fleurs, la plateforme doit Rome déjà Alfonso Cuarón sa première nomination pour le meilleur film dans Les Oscars, atteint en 2019.

Amour Chiens, restauré, parmi les titres les plus importants à voir

Au cours des 35 prochains jours, Netflix ajoutera des titres à son catalogue tels que La déesse de l’asphalte, Amours Modernes, Je ne sais pas si je dois couper mes veines ou les laisser longtemps Oui Amour de mes amours, avec les premières de Un film policier, Nuit de feu, Comédien, La porte-parole Oui Bruit. « Notre engagement envers la culture mexicaine comprend également l’adaptation de grandes œuvres mexicaines au cinéma et Pedro Paramo ce sera le premier grand exemple de cela », a-t-il déclaré. Bouquets.

Amores Perros a été nominé pour le meilleur film étranger aux Oscars. (IMDb)



De plus, le 10 septembre, vous pourrez voir Amour Chiens, le début de González Iñárritu. Netflix mettra à la disposition des utilisateurs la version restaurée du film de l’an 2000 sorti pour la première fois dans le Festival international du film de Morelia pour le vingtième anniversaire de la bande.