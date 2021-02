Netflix: ce sont les 4 meilleures alternatives aux Bridgertons

Aimez-vous les séries ou les drames d’époque? Recherchez ces alternatives aux Bridgertons sur Netflix.

The Bridgertons est l’une des séries les plus récentes du catalogue Netflix et ce drame a atteint la plate-forme de streaming vidéo à la demande le 25 décembre 2020. Après la diffusion de tous ses épisodes et avec la promesse d’une nouvelle saison en raison de son succès, il semble que les utilisateurs en voulaient plus, comme cela s’est produit avec une autre série récente comme Lupin.

Dans Les Bridgertons nous apprécions une série basée sur les célèbres romans de Julia Quinn, qui nous raconte la vie des huit frères de la famille Bridgerton, les accompagnant dans leur recherche d’amour et de bonheur dans la plus haute partie de la société londonienne. Cette série d’époque pleine de drames et de romances présente une touche de Shonda Rhimes de Grey’s Anatomy, en tant que productrice. Si vous recherchez d’autres séries d’époque ou qui sont au niveau du nouveau travail Netflix, nous vous laissons Les 4 meilleures alternatives aux Bridgertons.

Magnolias doux

Nous commençons la liste avec Magnolias doux, une autre série dramatique mais axée sur les amours et les romances de ses protagonistes. Cette fois-ci, nous rencontrons un casting entièrement mettant en vedette des femmes dans lequel des amies de toujours Maddie, Helen et Dana Sue s’encouragent mutuellement alors qu’elles équilibrent les relations, la carrière et la famille dans la petite ville du sud de Serenity. Sans avoir besoin de voyager dans le passé ou dans les drames de la haute société, Sweet Magnolias présente un drame très addictif et intéressant.

Année: 2020.

Saisons: 1.

Épisodes disponibles: 10.

Durée approximative: 50 minutes.

ne parle pas aux étrangers

ne parle pas aux étrangers est une série dramatique policière récemment publiée sur Netflix. Ce 2020 Ne parlez pas à des inconnus est venu sur la plateforme VOD avec une proposition liée à un mystère qui implique toute une famille. Tout commence quand un étranger étrange parle au père de famille, lui donnant des informations choquantes sur sa femme. Adam Price est enveloppé de mystère alors qu’il cherche désespérément des réponses.

Année: 2020.

Saisons: 1.

Épisodes disponibles: 8.

Durée approximative: 43 minutes.

Si nous rassemblons les concepts «série sur la haute sphère anglaise» et «drame», la première idée qui vient à l’esprit est La Couronne. Depuis 2016, cette série a reporté l’ascension du règne de la reine Elizabeth II et les événements historiques qui se sont produits par la suite, quelque chose comme un anglais Parlez-moi de la famille royale anglaise. La Couronne a reçu de nombreux prix à travers le monde et actuellement ses nouvelles saisons traitent de certains sujets des plus difficiles, comme l’arrivée de Diana Spencer dans la famille.

Année: 2016.

Saisons: 4.

Épisodes disponibles: 40.

Durée approximative: 50 minutes.

Anne avec un E

Anne avec un E est une série dramatique basée – comme The Bridgertons – sur un roman. Cette série raconte la vie d’un orphelin qui vient à Avonlea et conquiert le cœur de tous ceux qui traitent avec elle. Sentimental, choquant et pour toute la famille, Anne avec un E est une série à considérer et une très bonne alternative aux Bridgertons.

Année: 2017.

Saisons: 3.

Épisodes disponibles: 27.

Durée approximative: 45 minutes.

