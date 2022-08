Netflix : ce sont les 3 productions qui devraient faire partie de vos plans du week-end

in

Netflix

Le week-end est arrivé et Netflix est activé dans des milliers de foyers. Mais quelles sont les meilleures productions dont profiter ?

©IMDBLa société

ActuellementNetflix Il est devenu la plate-forme standard pour des milliers de familles à travers le monde. Le géant du streaming, tel qu’il est considéré grâce à ses millions d’utilisateurs, propose un contenu large et varié non seulement pour tous les âges, mais aussi pour tous les goûts. Eh bien, des fans d’horreur aux fidèles adeptes de la romance, vous pouvez trouver différents films ou séries dignes de vos préférences.

En effet, la croissance de Netflix que la même entreprise a dû ouvrir différentes sections de son catalogue afin d’avoir tout son contenu en ordre. Et, l’un des derniers, il est idéal pour le week-end. La nouvelle section du géant du streaming s’appelle »projets pour le weekend» et, sans aucun doute, il est parfait pour identifier une production quand on ne sait pas quoi voir. Mais, voulez-vous savoir quelles sont les 3 meilleures créations pour ces jours de repos ?

+ Les 3 productions Netflix à ne pas manquer ce week-end :

3. Les biohackers :

C’est une série qui a été créée sur Netflix en 2020 combinant science-fiction et thriller psychologique. Mettant en vedette Luna Wedler, cette bande est originaire d’Allemagne et compte un total de 12 épisodes divisés en deux saisons. En fait, elle est considérée comme une mini-série car elle ne dure, au total, que 88 minutes.

Synopsis du spoiler : Après une tragédie familiale, Mia, étudiante en médecine, fréquente l’université afin d’exposer le complot présumé coupable de sa tragédie. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, un professeur de biologie est également au milieu de ce chaos. Et, malgré le fait que ce sont les intentions du protagoniste, en réalité, elle se retrouve dans le monde du biohacking.

2.La société :

Cette série, avec une seule saison de dix épisodes, a été créée pour la première fois en 2019, mais en 2020, elle a été annulée lors du tournage de sa deuxième saison. En effet, à cause du COVID, les enregistrements ont été considérablement ralentis et ils n’ont pas pu continuer. Le strip met en vedette Alex Fitzalan et Kathryn Newton.

Synopsis du spoiler : West Ham, une riche ville londonienne subit une tragédie surprenante : les habitants disparaissent de manière mystérieuse. Mais, les seuls qui sont sauvés sont les adolescents, qui doivent créer une nouvelle société pour survivre puisqu’ils n’ont aucun moyen de sortir de la ville.

1. Kitz :

Originaire d’Allemagne, Kitz Il a une saison de six épisodes d’une durée totale de 45 minutes. La production comprend des leçons de théâtre et d’auto-amélioration d’un adolescent qui subit une grande tragédie, mais cherche également à se venger. Avec Sofie Eifertinger, Bless Amada et Valerie Huber, cette fiction a la durée idéale pour le week-end.

Synopsis du spoiler : Lisi, une fille pleurant la mort tragique de son frère, décide d’infiltrer le monde glamour d’un groupe de jeunes hommes riches de Munich afin de se venger de la fille qu’elle accuse de sa perte. Ces gars-là viennent à la station de ski de Kitzbühel chaque saison pour célébrer, mais bientôt Lisi les approche pour révéler la vérité derrière la façade pleine de glamour, d’argent et d’hédonisme, avec des conséquences inattendues.

