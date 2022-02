Netflix : ce sont les 2 films les plus joués de la semaine dernière

Netflix

Une nouvelle semaine est arrivée et les utilisateurs de Netflix ont déjà montré quels sont leurs films préférés. Découvrez ce que disent les nouvelles statistiques de la plateforme sur les plus jouées ces derniers jours.

Le catalogue de Netflix est sans doute la plus complète de toutes les plateformes. En effet, il a non seulement un contenu original, mais également des productions sous licence et, à leur tour, de différents genres. Qu’il s’agisse d’une série ou d’un film, les amateurs de bonnes créations ont la possibilité de profiter de fictions ou de longs métrages de tous genres. En fait, plus d’un des produits du N rouge a été nominé pour un Oscar et cela montre la qualité qu’ils ont dans leur bibliothèque.

Bien sûr, il convient de noter que l’une des grandes qualités de Netflix c’est que son contenu n’est pas toujours le même et se renouvelle mois après mois. C’est d’ailleurs ce qui permet à la plateforme de savoir précisément quel est l’intérêt de chaque utilisateur. Le fait que chaque mois il y ait quelque chose de nouveau à regarder est un moyen de voir ce que chaque spectateur continue de choisir. De plus, comme si cela ne suffisait pas, semaine après semaine, ils mettent à jour leur classement des plus regardés et, désormais, ce sont deux films qui ont attiré tous les regards. Rencontre-les.

Les 2 films les plus joués de la semaine dernière sur Netflix :

1. L’arnaqueur Tinder :

Ce film est un succès complet et il n’est même pas sorti depuis un mois. L’histoire vraie de l’arnaque menée par Simon Leviev via Tinder a traversé les frontières au point que le protagoniste est devenu l’un des hommes les plus répudiés au monde. Dans cette cassette, trois de ses victimes comptent les millions que cet homme leur a pris et cherchent, via Netflix, à pouvoir le traduire en justice.

Sans aucun doute, un drame qui dépasse la fiction et, par conséquent, les utilisateurs du géant du streaming déjà il a été joué 64 700 000 heures. Ce nombre l’a amené à être premier dans le classement des films de langue anglaise les plus joués pour la deuxième semaine consécutive.

2. Par ma fenêtre :

Ce film, basé sur les romans d’Ari Godoy, est l’une des dernières créations romantiques de l’époque actuelle. Ce n’est pas une histoire d’amour clichée, mais se concentre plutôt sur le romantisme que les jeunes ont aujourd’hui. Démolissant le mythe selon lequel Internet détruit les relations, dans ce cas, c’est lui qui les a réunies. Sans doute, par ma fenêtre C’est un de ces films sur lequel on ne parie pas au début, mais qui finit par être un succès.

C’est plus, ses 34 700 000 heures regardées sur Netflix en sont la belle preuve. Les utilisateurs l’ont choisi comme film préféré il y a deux semaines et, pour cette raison, il aura une suite et un troisième film. Cette nouvelle a été confirmée par la plateforme, qui montre que la fureur qu’elle a suscitée est digne de continuer l’histoire.

