Netflix : bande-annonce de Don’t Look Up, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence

Ne lève pas les yeux C’est un film qui abordera l’actualité des médias et des réseaux sociaux à partir de l’humour. Le film raconte comment l’étudiante en astronomie Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) et son professeur, le Dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), faites l’étonnante découverte d’un astéroïde en orbite dans le système solaire. Le problème est qu’il est sur le point d’entrer en collision avec la Terre.







Les scientifiques se sont donc engagés sur un chemin qui les mènera à travers les médias et aussi jusqu’au bureau du président Orléans (Merryl Streep), qui reste indifférent, jusqu’à ce qu’il soit diffusé sur The Daily Rip, une émission où ils n’obtiendront pas non plus l’attention qu’ils recherchent. La réalité? Il leur reste six mois avant que l’astéroïde n’atteigne la Terre et leur mission est de conquérir le cycle de l’actualité de 24 heures. quotidiennement et réveiller le public de son obsession des réseaux sociaux.

Le public refuse d’entendre la fin du monde

Ces personnages peuvent-ils apporter la nouvelle de la fin du monde à un public intéressé par une autre réalité ? La Maison Blanche constate la situation « ennuyé » tandis que la planète entière considère ces scientifiques comme un « incommode ». Les nerfs de Randall Mindy n’aident pas non plus.

Le film sortira en salles le 9 décembre et fera ensuite ses débuts officiels à Netlix Pour les fetes: le 24 de ce mois. La direction est en charge du lauréat de l’Oscar pour le livre de Le grand court, Adam McKay, qui partage le crédit du script pour Ne lève pas les yeux près de David Sirota.

Le président est indifférent à l’urgence. Photo : Netflix.



Netflix a convoqué un groupe d’acteurs talentueux pour ce projet qui aidera sûrement la plate-forme à continuer à grandir et à gagner en prestige. Le casting du film est composé de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis et Tomer Sisley, avec Cate Blanchett et Meryl Streep. Les noms étonnent et suscitent de grandes attentes !