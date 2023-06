Netflix avance un teaser pour la troisième saison de « The Witcher »: Henry Cavill dit au revoir à Geralt en grand

Des acteurs et actrices aussi populaires qu’Arnold Schwarzenegger, Chris Hemsworth ou Gal Gadot ont défilé hier sur la scène de Tudum Netflix à Sao Paulo, qui a présenté une bande-annonce vibrante pour leur film ‘Cœur de pierre’. L’une des célébrités qui a reçu le plus d’applaudissements au Brésil, cependant, était Herny Cavill, chargé de présenter la troisième saison de ‘The Witcher’ avec une partie de la distribution.

Accompagné d’Anya Charlotra, Freya Allan et Joey Batey, l’acteur britannique s’est chargé de présenter le nouvel opus des aventures de Geralt de Rivia.

Sa participation au Tudum fut émouvante pour plusieurs raisons: l’énorme popularité de la série, l’une des plus réussies sur Netflix en 2019, l’année de sa première ; et parce que la troisième sera la dernière saison de Cavill incarnant le guerrier sorcier. En octobre, il a annoncé qu’il passerait le relais – si nécessaire, le flambeau et l’épée – à Liam Hemsworth lors de la quatrième saison.

« Nous ne pouvons pas ignorer que c’est votre dernière saison avec nous, Henry », a rappelé Joey Batey sur scène : « De notre côté, au nom de tout le monde ici apparemment, nous voulons vous remercier pour votre incroyable contribution à ‘The Witcher’ tout au long de trois saisons. Tu vas nous manquer et nous t’aimons.

« J’allais parler de ce que c’était que de tourner ma dernière saison, mais je veux vraiment parler de mes co-stars. C’était un plaisir et un honneur Travailler avec vous. Vous apportez tellement de nuances et de détails à ces personnages qu’ils risquent souvent d’être trop simplifiés… Et ce que vous avez fait avec eux a demandé du travail, des soins et des efforts », a répondu Cavill à ses pairs.

Au-delà de l’échange de compliments et de l’adieu à Henry Cavill, le Tudum a également servi à présenter un teaser bourré d’action et épique pour la nouvelle saison, un fragment de moins de trois minutes dans lequel on peut voir Geralt de Rivia, Cirilla de Cintra et Yennefer de Vengerberg. La saison sera lancée en deux lots : le premier, le 29 juin ; les derniers chapitres sortiront le 27 juillet.

Images: Netflix 1 et 2

