Netflix aura ces nouveaux Anime en juin 2021

Netflix essaie de se positionner au mieux sur un marché de l’anime qu’il dirige actuellement Crunchyroll. Pour cela, ajoutez du contenu de plus en plus important pour son catalogue et juin 2021 ne fera pas exception. Il y aura de grandes premières pour les prochains jours. Consultez la liste complète!

Netflix: toutes les versions d’anime pour juin 2021

Record de Ragnarok | Bientôt disponible

Alors que les dieux décident du sort de l’humanité, une Valkyrie propose une bataille finale entre treize divinités et treize champions mortels. Basé sur le manga.







Record de Ragnarok (Netflix)



Trese | 6/11/2021

À Manille, où des créatures mythiques du folklore philippin se cachent parmi les humains, Alexandra Trese s’implique pleinement dans la lutte contre la pègre criminelle.

Trese (Netflix)



GODZILLA Point singulier | 24/06/2021

Unis par une mélodie mystérieuse, un étudiant diplômé et un ingénieur mènent le combat contre une force inimaginable qui pourrait entraîner le monde à sa perte.







GODZILLA Point singulier (Netflix)



L’aventure bizarre de JoJo: le diamant est incassable | 26/06/2021

La lignée n’est pas interrompue. Jotaro, le petit-fils de Joseph Joestar, arrive à Morioh pour avertir un proche, Josuke Higashikata, qu’un grave danger nous attend.

L’aventure bizarre de JoJo: le diamant est incassable (Netflix)



Les sept péchés capitaux | 28/06/2021

Alors que Meliodas absorbe les commandements pour devenir le roi démon et sauver Elizabeth, Ban erre dans le purgatoire pour sauver l’âme de son capitaine.