Netflix attentif et Prime Video : quelle série emblématique devrait avoir un remake

Il y a série classique qui marquent une étape importante dans l’industrie et qui ouvrent la porte à de nombreuses personnes pour suivre leur chemin. Beaucoup d’entre eux ont eu leur première au début de ce siècle, ce qui signifie que – bien qu’ils aient été très à succès à l’époque – peut-être qu’ils n’ont pas eu l’audience que les plateformes médiatiques d’aujourd’hui permettent. Diffusion. Les géants aiment Netflix ou Amazon Prime Vidéo prendre cette idée comme point de départ pour ajouter à votre catalogue ces productions emblématiques ou pensez à refait.

L’un d’eux a eu sa première en 1993 et ce fut un succès retentissant. Cependant, les jeunes utilisateurs ne le savent pas. Il s’agit de Les fichiers X, également connu en espagnol sous le nom Fichier X ou Code X. Créé par Chris charretier, a eu sa diffusion originale à travers RENARD et ça a duré 11 saisons. Non seulement les téléspectateurs ont remarquablement approuvé cette série de mystère et science-fiction, mais aussi le critique spécialisé s’est chargé de le reconnaître dans plusieurs occasions.

L’histoire tourne autour deux agents du FBI enquêter sur des cas classés en « fichiers X ». Hors de l’ordinaire, cette section comprend tout, des créatures très étranges aux observations d’OVNI et aux phénomènes paranormaux. De ses débuts à sa fin il y a quelques années, la série a été nominé pour plus de 140 prix dont il a remporté les Emmy Awards et les Golden Globes.

Ce fut un succès sans précédent et sans aucun doute laissé un énorme héritage pour les productions qui ont suivi. Ses protagonistes sont aujourd’hui des personnalités connues qui, en plus, se sont fait une place dans le streaming avec de nouveaux personnages. Le parfait exemple de cela est Gillian Anderson qui a joué l’agent spécial Dr. Katherine Scully et qu’aujourd’hui elle est l’une des actrices les plus aimées de Éducation sexuelle, dans la peau du Otis mère.

David Duchovny comme Fox William Mulder, Mitch Pileggi comme Walter S. Skinner, Robert Patrick comme John Doggett et Annabeth Gish comme Monica Reyes compléter le casting. Les fichiers X Il mériterait d’avoir un nouvel espace de streaming, peut-être avec moins d’épisodes qui le rendent plus léger, et ainsi toucher les nouvelles générations qui ne devraient pas rater la création de Chris Carter avec un remake.

