Netflix Argentine: Top 10 des films et séries les plus regardés

1



MÈRE IL N’Y A QUE DEUX



SÉRIE

Première: 20 janvier

Saisons: 1

Étoiles: Ludwika Paleta, Paulina Goto.

Résumé: « Ana et Mariana sont deux femmes aussi différentes que l’eau et l’huile. Mais quand elles découvrent qu’une infirmière leur a donné le mauvais bébé, elles décident non seulement d’échanger leurs filles, mais de créer une famille particulière, qui finira par changer leur chemin voir le monde « .

Netflix Original

2



LUPIN



SÉRIE



Première:



8 janvier





Saisons:



1 à 7 épisodes





Créé par:



George Kay et François Uzan





Protagonistes:



Omar Sy, Vincent Londez et Antoine Gouy





Terrain:



Un voleur brillant et habile cherche à venger la mort de son père, condamné à tort par une famille riche.

Netflix Original



3



BRIDGERTON



SÉRIE



Première:



25 décembre 2020





Saisons:



1 à 8 épisodes





Créé par:



Chris Van Dusen





Protagonistes:



Phoebe Dynevor, Rege-Jean Page et Jonathan Bailey

Résumé: Suivez la puissante et riche famille Bridgerton dans l’Angleterre de l’époque de la Régence.

Netflix Original



4



ZONE DE RISQUE



FILM



Première:



15 janvier





Durée:



1h 54m





Dirigée par:



Mikael Hafstrom





Protagonistes:



Anthony Mackie, Damson Idris et Enzo Clienti





Terrain:



Un pilote de drone est envoyé dans une zone de guerre pour tenter d’arrêter une attaque nucléaire aux côtés d’un officier androïde.

Netflix Original



5



COBRA KAI



SÉRIE



Première:



1er janvier (saison 3)





Saisons:



3 à 32 épisodes





Créé par:



Jon Hurwitz





Protagonistes:



Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan et Courtney Henggeler.





Terrain:



Spin-off de la trilogie classique Karate Kid. Suivez la rivalité entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence.

6



VIKINGS



SÉRIE

Première: 30 décembre 2020 (sixième saison)

Saisons: 6-93 épisodes

Créé par: Michael Hirst

Mettant en vedette: Alexander Ludwig, Gustaf Skarsgard et Katherine Winnick

Résumé: Suivez l’histoire des Vikings, dans une histoire pleine de combats, d’alliances, de trahisons et de mort.

sept



JUMANJI: BIENVENUE DANS LA JUNGLE



FILM



Première:



2017





Durée:



1h 59m





Dirigée par:



Jake Kasdan





Protagonistes:



Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas et Bobby Cannavale.

Terrain:



Un jeu vidéo absorbe 4 étudiants. Une fois dans la jungle, ils doivent se lancer à la recherche de leurs vicissitudes qui ne correspondent pas du tout à la réalité.

8



LA CINQUIÈME VAGUE



FILM



Première:



2016





Durée:



1 h 52 min





Dirigée par:



J Blakeson.





Protagonistes:



Chloë Grace Moretz, Alex Roe, Nick Robinson, Maika Monroe et Liev Schreiber.





Terrain:



Quatre vagues laissent la Terre en ruines et une adolescente désespérée de retrouver son frère fait équipe avec un inconnu pour se préparer à la cinquième attaque.

9



SUPERHEROICOS (Nous pouvons être des héros)



FILM



Première



: 25 décembre 2020





Durée



: 1h 40m





Dirigé





pour



: Robert Rodríguez





Protagonistes



: Pedro Pascal, Priyanca Chopra et Taylor Dooley





Terrain



: Lorsqu’un groupe de super-héros dont la mission est de défendre la Terre sont capturés par des envahisseurs mystérieux, seuls leurs enfants pourront sauver le monde.

Netflix Original



dix



PAPA POUR DEUX



FILM



Première:



15 janvier 2021





Durée:



1h 45m





Dirigée par:



Cris D’Amato





Protagonistes:



Maisa Silva, Eduardo Moscovis et Marcelo Médici.

Terrain:



Le film le plus de paix et d’amour sur Netflix arrive le 15 janvier pour commencer l’année avec beaucoup de lumière et de tranquillité. Avec l’idole brésilienne Maisa.

Netflix Original