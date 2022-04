Netflix annule Space Force après seulement deux saisons

Après deux saisons à enfiler des bottes pour aller sur la lune et à essayer de justifier l’existence d’une branche militaire que personne n’avait ordonnée, »force spatiale » ne semble pas avoir convaincu Netflix et a annulé la production de nouveaux chapitres. Le spectacle mettant en vedette Steve Carell en tant que chef des opérations spatiales, Mark Naird, terminera son histoire avec sa deuxième saison qui a récemment été publiée en février de cette année.

L’émission a fait ses débuts à la suite de la création réelle de l’US Space Force, à la suite du général Naird alors qu’il était chargé de gérer la nouvelle branche de l’armée. Avec son équipage, il est chargé de mettre l’organisation au courant du reste de l’armée, un acte plus facile à dire qu’à faire, compte tenu de tous les obstacles auxquels la nouvelle branche spatiale est confrontée.

Au-delà de la performance stellaire de Carell, « Space Force » avait de grands personnages du monde du théâtre dans sa distribution, avec Jean Malkovitch, Ben SchwartzTawny Newsome, Diana Silvers, Jimmy O. Yang et Don Lake en tant que personnages appartenant à la force spatiale.

Cette production a également réuni Steve Carell avec le créateur de »The Office », greg danielsqui a créé le spectacle avec la star, servant également de co-showrunner aux côtés de Norm Hiscock, qui a travaillé sur des séries acclamées telles que »Parks and Recreations », »Kids in the Hall », »King of the Hil » et »Brooklyn Nine-Nine.

Malgré l’énorme talent des acteurs et de l’équipe, « Space Force » a mis trop de temps à atterrir avec les critiques et le public de la même manière que les œuvres précédentes de Daniels, Hiscock et Carell. La saison 1 n’a obtenu que 39% de critiques sur Rotten Tomatoes, bien que sa saison 2 ait reçu beaucoup plus d’éloges, avec un retour au style de comédie en milieu de travail plus basé sur les relations que Daniels et Carell ont perfectionné en 2005 avec » The Office ».

Cependant, semblant toujours avoir l’histoire de la série sur les rails, cette deuxième saison n’a pas fait un grand nombre de vues dans ses premiers jours, contrairement à la première saison qui s’est rapidement hissée dans le Top 10 sur Netflix. » Space Force » était l’une des séries les plus ambitieuses du service de streaming, avec un énorme budget d’environ 1 million de dollars par épisode lors de sa première saison.

Apparemment, tant de ressources n’ont pas été reflétées dans les résultats de la série, ce qui a entraîné son annulation après seulement 2 saisons. Si vous n’avez pas encore vu »Space Force », vous pouvez regarder les aventures de Steve Carell en tant que propriétaire de la marine, avec une série de 17 chapitres d’environ 30 minutes chacun.