Netflix annule la cinquième saison de La Casa de Papel

Si nous pensions que 2020 ne pouvait pas être pire, nous nous sommes trompés. Dans une annonce récente, Netflix a rapporté que la cinquième saison de La Casa de Papel a suspendu son tournage. Comme si cela ne suffisait pas, les enregistrements ne seront pas retardés mais la série a été annulée.

Cette nouvelle a surpris tous les fans de la série espagnole, y compris les acteurs et actrices de la distribution principale, qui en ont été informés ce même lundi matin, selon des sources proches de la production.

La Casa de Papel est l’une des séries Netflix les plus réussies, c’était même l’émission la plus regardée sur la plate-forme en 2020. Quelques semaines après la reprise du tournage à Madrid, le service de streaming a pris la décision difficile de suspendre à nouveau les enregistrements, mais cette fois de façon permanente.

Les raisons sont principalement économiques, car bien que ce soit l’une des séries les plus choisies par les utilisateurs, c’est aussi l’une des plus chères à produire. Avec la récente épidémie de pandémie de Coronavirus en Espagne, la production a été contrainte de demander aux acteurs et aux membres de l’équipe technique de ne pas se présenter au travail.

«Nous avons été contraints de suspendre à nouveau les enregistrements en raison de l’épidémie bien connue de COVID-19. Nous avons fait tout notre possible pour maintenir l’émission, mais les coûts ont largement dépassé le budget et nous avons dû prendre la décision difficile de ne pas continuer. a avoué un porte-parole de Netflix.







Pour le moment, Alex Pina, créateur de La Casa de Papel, n’a fait aucune déclaration publique à ce sujet. Le plus frappant est que le réalisateur espagnol travaille déjà sur la pré-production de Sky Rojo pour Netflix.

Il ne restera plus qu’à espérer qu’un autre service ou station de streaming pourra acquérir les droits de production de La Casa de Papel, car ce ne serait pas la première fois que cela se produirait. Si cette nouvelle est difficile à croire, c’est parce qu’il s’agit en fait d’une blague pour le Jour des Saints Innocents. Du pop-corn innocent dans lequel vous vous laissez berner!