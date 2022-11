Netflix annule Fate : The Winx Saga avec seulement deux saisons

la plateforme de streaming Netflix a décidé d’annuler la série »Destin : la saga des Winx » après deux saisons. le showrunner Brian Jeune, a utilisé son compte Instagram officiel pour révéler la fin du programme. « Ce n’est pas amusant à partager, mais Netflix a décidé de ne pas aller de l’avant avec la saison 3 de ‘Fate: The Winx Saga' », a écrit Young dans un article.

» Fate: The Winx Saga » vient de lancer sa deuxième saison en septembre dernier, et bien que de nombreux fans aient applaudi la direction prise par ces nouveaux épisodes, il semble qu’il n’ait pas obtenu le succès attendu par Netflix pour continuer la série avec une troisième saison .

Cela pourrait aussi vous intéresser: Henry Cavill quittera la série The Witcher avec Liam Hemsworth le remplaçant

« C’est particulièrement difficile parce que je sais combien d’entre vous ont adoré cette saison. Je suis si fier de tous ceux qui ont travaillé sur la série, et si heureux de pouvoir raconter les histoires que nous avons faites », poursuit l’écriture de Young. l’équipe a travaillé si dur pour créer ce monde et ces personnages. Je suis reconnaissant à chacun d’entre eux, et à vous tous d’avoir regardé. »

Pour le moment, la raison de l’annulation par Netflix est inconnue, mais en plus de la deuxième saison, Young a assuré que ce n’est pas la dernière que nous verrons Bloom et ses amis. Le cinéaste a déclaré qu’il voyait de grandes perspectives dans l’univers de » The Winx Saga » et a exprimé son enthousiasme à l’explorer davantage à l’avenir.

Vous pourriez également être intéressé par : You, série Netflix, saison 4 : date de sortie et intrigue







La série a servi d’adaptation du dessin animé populaire »Winx Club », réinventant les fées bien-aimées pour les emmener dans un monde beaucoup plus sombre et adapté à la réalité. L’histoire se concentrait sur Bloom, le chef d’un groupe composé de ses amis Aisha, Stella, Musa et Terra pour protéger Alfea College de toutes sortes de menaces.

Bien que la saison 2 de » The Winx Saga » ait été bien accueillie par les fans, elle a reçu de mauvaises critiques de la part des critiques. Bien qu’il ait donné une nouvelle tournure à la série animée classique, il comportait un scénario sans autant de profondeur. Cependant, malgré ces défauts, beaucoup ont noté que la série Netflix avait du potentiel et étaient intéressés de voir comment l’histoire se poursuivait.

Les deux saisons de « Fate : The Winx Saga » sont disponibles sur la plateforme Netflix.