Netflix annule Cowboy Bepop après sa première saison

C’est confirmé: Netflix annulé Cowboy bepop avec seulement une saison posté sur le géant du streaming. Basée sur la série animée du même nom, cette fiction a eu sa première tant attendue le 19 novembre. Partout dans le monde, des événements massifs ont été organisés invitant les fans à suivre ce nouveau look de ce qui était connu pour être une série à succès. Cependant, les résultats n’étaient pas les meilleurs et il n’y aura plus d’épisodes sur la plateforme.

Avec 10 chapitres d’environ une heure chacun, la production a réussi à devenir une tendance dans les premiers jours après son lancement. Mais la fureur n’a pas duré longtemps : avant même la fin d’un mois, l’entreprise a décidé que ce serait la fin de la production et qu’elle n’aurait pas de renouvellement dans les prochains mois. Et c’est que les critiques n’ont pas accompagné non plus : les spécialistes ne l’ont approuvé qu’avec un 46% sur les tomates pourries, tandis que le public l’a fait avec 56%.

L’histoire mettait en scène les chasseurs de primes Spike, Jet et Faye, qui parcourent le système solaire à la recherche d’emplois, tout en essayant d’échapper au passé de l’un d’entre eux. Jean cho, Mustafa Shair, Daniella Pineda, Elena Satine, Alex Hassell, Tamara Tunie, Mason Alexander Park, Geoff Stutlts et Rachel House étaient chargés de donner vie aux personnages développés en 1998 par Studio japonais au lever du soleil et la société de production Bandai Visual.

La nostalgie n’a pas suffi à attraper les fans fidèles de cet anime, et maintenant la plate-forme craint que quelque chose de similaire se produise avec Une pièce, un autre des succès qui a fonctionné dans ce format et qui est maintenant en pleine production pour avoir son propre live-action sur Netflix. Le casting a été récemment annoncé et, en plus, il a été annoncé qu’une série de Pokémon.

Cependant, cette nouvelle attire l’attention sur la plateforme qui devra peut-être reformuler le contenu qui était projeté pour 2022. Et, au moins pour l’instant, ce sera la fin de la série développée par André Nemec et Jeff Pinker et écrit par Christophe Yost qu’il n’a pas réussi à conquérir même avec la participation du réalisateur de la série originale, Shinichiro Watanabe, ni le compositeur Yoko kanno, qui a été prévu pour cette nouvelle adaptation.

