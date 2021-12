Netflix annonce une série dérivée de Money Heist sur Berlin

On ne sait pas grand-chose d’autre sur la série dérivée et s’il s’agira d’une histoire d’origine ou d’une suite à ce qui arrivera au personnage de Pedro Alonzo à la fin de Vol d’argent.

Berlin a été le chef de file des braqueurs de banque dans l’émission télévisée et était l’une des plus proches confidentes du professeur.

La deuxième partie de la saison cinq devrait se terminer le 3 décembre et les gens pourront enfin voir comment se déroule le plus grand braquage fictif au monde.

« La guerre atteint ses niveaux les plus extrêmes et les plus sauvages, mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus excitante », a déclaré Pina à Entertainment Weekly.