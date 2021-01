Netflix annonce une série animée du redémarrage de Tomb Raider

La version la plus récente de Tomb Raider sera adaptée à Netflix sous la forme d’une série animée.

Dernièrement, Netflix en fait partie dans les adaptations de jeux vidéo. La fantastique série Castlevania, la réinvention de Dragon’s Dogma et maintenant ceci. La plate-forme de streaming populaire a annoncé qu’elle se préparait à un travail vraiment spécial auquel peu d’entre nous pourraient s’attendre. Oui, Netflix travaille déjà sur une série animée Tomb Raider, la célèbre franchise de jeux vidéo sur le vol de tombes et l’action cinématographique. Lara Coft revient pour nous laisser sans voix. Selon Sources, Légendaire se chargera de la production de la série.

On ne connaît pas trop de détails sur ce qui s’en vient. La seule chose qui semble se confirmer, c’est qu’elle racontera de nouvelles aventures de Lara Croft. Celles-ci se déroulant après la fin de Shadow of the Tomb Raider, le dernier jeu vidéo publié de la franchise. Dans ce titre, la trilogie commencée par le redémarrage de la saga s’est clôturée, les scénaristes ont donc libre cours pour travailler avec l’univers. Les personnages, les lieux et les intrigues peuvent être repris ou créés à partir de zéro pour insuffler une nouvelle vie à la franchise à l’avenir. Un avenir radieux nous attend.

Il semble qu’après la fin de Shadow of the Tomb Raider, nous continuerons à vivre des aventures de la part de Lara Croft. L’avenir de la franchise avait été laissé en suspens après la clôture de son histoire, bien qu’il y ait encore quelques projets pour l’avenir. Ils travaillent déjà sur le suite de l’adaptation cinématographique, pour lequel ils ont embauché un célèbre réalisateur à succès. Nous ne savons pas quand nous reverrons l’héroïne dans l’arène du jeu vidéo, mais nous pouvons nous réconforter en sachant que Square Enix n’a pas oublié l’héritage du voleur de tombes.