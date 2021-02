Netflix annonce une nouvelle série animée « DOTA: Dragon’s Blood » s

Netflix a annoncé une nouvelle série animée basée sur « DOTA », le jeu populaire arène de combat multijoueur en ligne (MOBA) de Valve.

La série animée, intitulée « DOTA: Dragon’s Blood », comportera huit épisodes selon un rapport de Deadline. La série suivra l’histoire de Davion, un chevalier dragon. Au cours de son voyage, Davion rencontrera soi-disant la noble princesse Mirana et le puissant Ancient Eldwurm, selon Deadline. La série sera diffusée le 25 mars exclusivement sur Netflix.

La série est réalisée en collaboration avec Soupape. Il a également été confirmé que le spectacle sera produit par Ashley Edward Miller, surtout connue pour son travail sur «X-Men: First Class» et «Thor».

« DOTA: Dragon’s Blood » est encouragé par Studio Mir de Corée du Sud, qui a travaillé sur des séries animées populaires comme « La légende de Korra ». Meunier également partagé dans Twitter que le processus de production a pris deux ans et demi, et qu’elle « Je ne pourrais pas être plus fier de ce programme, de mon équipe et de mes collaborateurs @ StudioMir2010. »

C’est ce que j’ai fait pendant mes vacances d’été… pendant deux ans et demi… Je ne pourrais pas être plus fier de ce spectacle, mon équipe et mes collaborateurs de @ StudioMir2010. Vraiment, ils sont les meilleurs au monde dans ce qu’ils font. https://t.co/I4zZgxkOPz – Ashley Edward Miller (@ashmasterzero)

« DOTA: Dragon’s Blood » est le dernier jeu qui Netflix s’est adapté à une série. Le géant du streaming a récemment annoncé en janvier, Tomb Raider s’adapte également à une série animée.