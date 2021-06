Netflix annonce une nouvelle émission de rencontres bizarre, Sexy Beasts

Le spectacle a été décrit comme un mash-up entre Le chanteur masqué – où les gens montent sur scène pour chanter en costume tandis qu’un panel de célébrités essaie de deviner qui se cache derrière le « masque » – et L’amour est aveugle, l’expérience sociale apportée par Netflix qui voit des hommes et des femmes célibataires se fiancer avant de rencontrer IRL.

Oh, et si vous vouliez plus d’une raison de vous connecter, Catastrophe la star Rob Delaney racontera le spectacle.

Répondant à la bande-annonce de Netflix sur Twitter , une personne a écrit: « Ça semble être une idée MERVEILLEUSE! D’autant plus que les rendez-vous à l’aveugle et les rencontres en général ne sont pas assez gênants. »

Une troisième personne a semblé savoir comment la prémisse de l’émission est née, car elle a répondu : « Deux gars assis sur un canapé, l’un tire longuement sur un joint et dit : ‘Je sais, nous allons mélanger Le chanteur masqué avec Le célibataire.’ Passe le joint et le suivant tire longuement, ‘C’est foutrement génial.’ Les deux toussent et ont un high five maladroit. »