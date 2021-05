Netflix annonce un événement virtuel Geeked Week

Netflix propose un nouvel événement virtuel, Geeked Week, au public le mois prochain, offrant des premiers regards et des nouvelles sur les émissions / films à venir.

Si vous avez hâte de voir l’un des films et émissions à venir de Netflix basés sur vos bandes dessinées / anime / jeux préférés, vous voudrez marquer vos calendriers pour cela. Aujourd’hui, ils ont annoncé la Geeked Week, un événement virtuel d’une semaine 7-11 juin. L’événement promet de nouveaux détails (même des bandes-annonces) pour certains des projets les plus attendus, notamment Cowboy Bebop et Le sorceleur.

Au fil des ans, Netflix a eu la chance d’inspirer des fidèles pour des séries et des films comme Stranger Things, Castlevania, The Old Guard et bien d’autres. Mais ces fandoms ne consistent pas seulement à créer des GIF, à acheter des produits dérivés ou à théoriser les prochaines grandes modifications. Il s’agit de partager de l’excitation et de se connecter avec des gens du monde entier qui ont la même passion pour ces personnages et ces histoires. Netflix Geeked, la maison de Netflix pour tout ce qui concerne le divertissement de genre, veut célébrer ces communautés et les rassembler. C’est pourquoi nous lançons la Geeked Week. La toute première Geeked Week se déroule du 7 au 11 juin et offre aux fans un large éventail de nouvelles exclusives, de nouvelles bandes-annonces, de l’art en direct, des présentations de vos stars préférées et bien plus encore sur toutes vos séries et films Netflix préférés. L’événement de cinq jours est entièrement virtuel et entièrement gratuit afin que vous puissiez participer à l’action quand vous le souhaitez, où que vous soyez dans le monde.

Des détails sur la façon de regarder l’événement virtuel et sur les personnes qui se présenteront viendront plus tard, mais c’est certainement quelque chose à espérer. Quelle émission avez-vous hâte de voir plus au cours de cette Geeked Week?