Netflix annonce TUDUM, son nouvel événement pour les fans

TUDUM, un événement pour les fans de Netflix, arrivera en septembre avec une multitude d’annonces et de bandes-annonces.

Au milieu d’un monde de plus en plus en ligne et avec de plus en plus de présentations en tout genre, les garçons du Red N viennent d’annoncer un nouveau streaming. On parle de TUDUM, un événement Netflix pour les fans que nous pouvons voir le mois prochain.

Le nom qui, sans être le plus beau du monde semble charismatique, vient du petit son qui résonne à chaque fois que l’on démarre une série ou un film sur la plateforme. Oui, celui qui sort lorsque le logo Netflix apparaît. Nous n’allons pas commenter davantage à ce sujet.

Mais au-delà de la signification de ce nom, quoi et quand aura lieu TUDUM ? Bon, la première question est simple : ce sera un événement fan de la plateforme. Comme un Quakecon, Comic-con ou 45Secondes.fr-con, mais de Netflix. Et quant au second, ce sera le 25 septembre. Un peu avant le Tokyo Game Show 2021.

Les gars de Netflix commentent que dans cet événement, nous aurons des stars et des créateurs du monde entier dans lesquels des avancées, des bandes-annonces et des nouvelles de ce qui va arriver dans le service de streaming seront présentées. Au total, ils disent que plus de 70 films, séries ou programmes spéciaux seront représentés d’une manière ou d’une autre ce jour-là.

Tout cela sera diffusé sur YouTube, Twitch et Twitter. Tout au long des canaux officiels de Netflix lui-même. ça va durer environ trois heures environ et commencera à 18h00 (heure péninsulaire espagnole). Cependant, ce sera l’événement principal. Avant, et dans des chaînes spécifiques, nous verrons des émissions spéciales à partir de 14h00, mais elles donneront plus de détails.

Allez, comme le dernier événement Netflix à l’E3, mais en une seule journée.

Plus de soixante-dix séries, films ou « choses »

La liste complète de ce que l’on peut voir, d’une manière ou d’une autre, dans cet événement est longue mais nous pouvons souligner certaines choses. Par exemple, Stranger Things aura un siège très agréable et spécial, tout comme The Witcher. Mais notre petit cœur va à Aggretsuko et à sa quatrième saison, que nous attendons avec impatience.

Quelle est celle que vous désirez le plus ?