Netflix continuera de supprimer divers contenus de son catalogue au cours du huitième mois de l’année et ils ont déjà annoncé que des titres comme Rick et Morty ont une date d’expiration. Voyez combien de temps vous pouvez le regarder!

© Columbia/Warner Bros.Netflix annonce ses retraits pour août 2022 : Rick et Morty, Star Trek, Call Me by Your Name et plus encore.

Ce n’est pas du tout une année facile pour le service de streaming Netflix, car ils viennent d’un premier semestre plus que difficile après la communication de près d’un million d’utilisateurs, dont 700 000 de Russie lorsqu’ils ont décidé de quitter le pays sans service en raison de la guerre avec l’Ukraine. Pour cette raison, ils doivent à nouveau gagner la confiance des abonnés perdus, mais une fois de plus, ils ont annoncé le contenu qui sera supprimé de leur vaste catalogue.

Au cours des dernières heures, un grand mécontentement a été généré chez les téléspectateurs de Argentine, Honduras, Guatemala, El Salvador et République dominicaine, car il a été signalé que dans ces pays, des frais supplémentaires devront être payés pour partager les comptes dans d’autres ménages. La réaction sur les réseaux sociaux a suggéré un désenregistrement massif de la plateforme, en réponse claire que cette stratégie n’a fait que pousser le public à prendre la décision qui affecte l’entreprise.

L’une des affirmations les plus retentissantes faisait référence à sa bibliothèque, qui compte de plus en plus de titres originaux et de moins en moins étrangers, car la concurrence s’est accrue ces derniers temps et de nouvelles plateformes ont émergé partout dans le monde. Par exemple, Rick et Morty Il ne sera plus disponible sur Netflix car il s’agit d’un produit Warner Bros., il deviendra donc exclusif à HBO MaxComme Appelez-moi par votre nom. Revoyez les retraites d’août 2022 !

+ Retraits Netflix pour août 2022

1ER AOUT

– La chute de la Maison Blanche | Film

– Le Christ aveugle | Film

– Ce que nous pourrions être | Film

– Passagers | Film

– Gamme Basanti | Film

-PK | Film

-Raajneeti | Film

-Tamasha | Film

– Rebelles de la Hauteur | Film

– Prisonnier de l’Espace | Film

– Un plus unit | Film

– 2 États | Film

– Les tours jumelles | Film

– Star Trek : Dans le noir | Film

– Star Trek | Film

-AstroBoy | Film

-Baaghi | Film

– Tout ce qu’il faut | Film

– Didi veut être un enfant | Film

– Dites oui | Film

– Phytoor | Film

– Légende urbaine | Film

– Ligue des Dieux | Film

– Appelez-moi par votre nom | Film

2 AOÛT

– Le petit vampire | Film

3 AOÛT

– Farine | Série

6 AOÛT

-Bille vissée | Film documentaire

10 AOÛT

– La sainte | Film

12 AOÛT

– La ville du chocolat : Vegas Strip | Film

– Les Schtroumpfs | Série

13 AOÛT

-Rick et Morty | Série

– Ininterrompu : Calum von Moger | Film documentaire

14 AOÛT

– Prince nigérian | Film

– Rébellion des exclus | Film

17 AOÛT

– Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills | Série

