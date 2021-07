Les panneaux Netflix Geeked pour [email protected] 2021 ont été annoncés. Les événements débutent avec Masters of the Universe le vendredi 23 juillet et se terminent ce dimanche avec Zack Snyders Army of Thieves. Il y a beaucoup plus en magasin pour vous sur les panneaux Netflix Geeked… voyons-le ci-dessous.

Habillez-vous dans votre cosplay le plus confortable @Comic Con, parce que nous nous dirigeons vers #ComicConAtHome!

Découvrez ces panneaux à venir de LUCIFER, ARMY OF THIEVES, MASTERS OF THE UNIVERSE : REVELATION, THE FEAR STREET TRILOGY et THE LAST MERCENARY ! 🔥 pic.twitter.com/wBE1n5kFHs – Netflix Geek (@NetflixGeeked) 8 juillet 2021

vendredi 23 juillet 2021

MAÎTRES DE L’UNIVERS : LA RÉVÉLATION

Heure : 12h00 (heure du Pacifique)

Netflix et Mattel Television présentent un aperçu exclusif de la série animée très attendue Masters of the Universe : Revelation. Depuis sa création en 1982, la franchise Masters of the Universe est devenue un phénomène culturel, transcendant les générations et suscitant la passion des fans du monde entier. Cette nouvelle série bourrée d’action, qui suit He-Man, Skeletor, Teela et les autres personnages classiques de la franchise Masters of the Universe, reprend là où les personnages emblématiques se sont arrêtés il y a des décennies. Aujourd’hui, près de 40 ans plus tard, la nouvelle série ravira les fans de longue date et fera découvrir Eternia à une nouvelle génération et les aventures palpitantes et héroïques des Gardiens de Grayskull. Les acteurs et les créateurs discuteront de toutes vos questions sur la relance de cette franchise bien-aimée.

Heure : 16h00 (heure du Pacifique)

Tous les chemins mènent à Fear Street…

Dans ce premier panel exclusif réuni depuis la sortie des films, rejoignez le réalisateur de Fear Street Leigh Janiak, les membres de la distribution Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr. et l’auteur de Fear Street RL Stine et célébrez la trilogie épique en écoutant tout ce qui se cache derrière. les scènes détaillent la façon dont ils ont réalisé les films et ce que c’est vraiment pour RL Stine de voir sa vision se transformer en une épopée sanglante.

samedi 24 juillet 2021

NETFLIX GEEKED : LE DERNIER MERCENAIRE

Heure : 15 h 00 (heure du Pacifique)

Entrez dans l’action alors que Jean-Claude Van Damme et le réalisateur David Charhon offrent un aperçu du film très attendu, Le dernier mercenaire, dont la première mondiale est prévue le 30 juillet sur Netflix. Dans un retour explosif, Jean-Claude Van Damme incarne Richard Brumère, alias « The Mist », dans le rôle d’un ancien agent spécial des services secrets français devenu mercenaire, qui doit rentrer d’urgence en France lorsque son fils séparé est faussement accusé de trafic d’armes et de drogue. par le gouvernement, à la suite d’une bévue d’un bureaucrate trop zélé et d’une opération mafieuse.

Heure : 17 h 00 (heure du Pacifique)

En parlant du diable, Lucifer lui-même, Tom Ellis rejoindra les producteurs exécutifs, Joe Henderson et Ildy Modrovich, pour partager un scoop sur ce qui est à attendre de la 6e et dernière saison de Lucifer.

NETFLIX GEEKED: ARMÉE DE VOLEURS