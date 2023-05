Netflix annonce la suite de la plate-forme et révèle le premier aperçu

Géant du streaming Netflix a révélé notre premier aperçu de la suite à venir de la sortie d’horreur de science-fiction espagnole de 2019, La plateforme. Prendre à réseaux sociaux Pour partager les premières images du projet mystérieux, la suite nous ramènera à la dystopie qui a si bien dérangé le public il y a quelques années. Découvrez le premier regard sur La plateforme suite ci-dessous…





« L’histoire est loin d’être terminée… », taquine la légende à côté des images, qui montrent deux personnes, un grand homme et une petite fille, piégés dans le même genre de cellule en béton où s’est déroulé le premier film. Alors que les détails de l’intrigue (et à peu près tout le reste) concernant La plateforme Le suivi reste actuellement un mystère, Netflix confirme que le réalisateur Galder Gaztelu-Urrutia reviendra à la tête du projet avec les images révélant que Hovik Keuchkerian et Milena Smit seront les vedettes.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia d’après un scénario de David Desola et Pedro Rivero, La plateforme présente au public l’existence infernale des habitants d’un soi-disant « centre d’autogestion verticale ». Une grande tour en béton, les résidents, sont alimentés via une plate-forme qui, initialement remplie de nourriture au dernier étage, descend progressivement à travers les niveaux de la tour, s’arrêtant un temps fixe sur chacun. Un microcosme des nantis et des démunis, alors que les résidents des niveaux supérieurs mangent autant qu’ils le peuvent tandis que ceux du bas ne reçoivent que les restes, des conflits s’ensuivent rapidement.

La plateforme a été acclamé par la critique et se situe actuellement à 79% sur le site d’agrégateur d’avis Rotten Tomatoes. La plateforme a également été un grand succès auprès du public, étant regardé par 56 millions de foyers au cours de ses quatre premières semaines de sortie et devenant l’un des films originaux les plus regardés jamais sur Netflix.

Alors, êtes-vous prêt pour votre prochain cours sur La plateforme?

CONNEXES: Les 10 films originaux les plus sous-estimés de Netflix qui méritent plus d’amour





Une suite Bird Box arrive également sur Netflix

Netflix

Une suite à La plateforme n’est pas le seul suivi d’horreur surprise venant de Netflix. Le service de streaming a récemment publié la première bande-annonce de Nichoir Barceloneune suite se déroulant dans le même monde que le hit post-apocalyptique de 2018.

« Après qu’une force mystérieuse a décimé la population mondiale en provoquant la mort de tous ceux qui la voient, Sebastian et sa jeune fille Anna doivent mener leur propre voyage de survie à travers les rues désolées de Barcelone », le synopsis officiel de Nichoir Barcelone lit. « Mais alors qu’ils forment une alliance difficile avec d’autres survivants et se dirigent vers un refuge sûr, une menace plus sinistre que les créatures invisibles grandit. »

Le spin-off en espagnol a été écrit et réalisé par Alex et David Pastor (L’occupant, le chef) et met en vedette Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro avec Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner et Leonardo Sbaraglia.

Nichoir Barcelone devrait maintenant faire ses débuts sur Netflix le 14 juillet 2023.