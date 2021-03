Netflix annonce la série animée Terminator de l’écrivain Batman

« Je reviendrai! » Arnold Schwarzenegger promis une fois comme légendaire Terminator dans la série de films cultes du même nom. Il devrait faire sa promesse dans le nouveau film en 2019 Terminator: destin sombre Rachat, mais malheureusement le grand succès ne s’est pas concrétisé.

De la nouveau film Terminator de James Cameron, qui détient à nouveau les droits de la série Science Ficiton entre ses propres mains, a promis de revoir Arnie Linda Hamilton comme Sarah Connor ainsi que l’introduction de nouveaux héros et d’un nouveau terminateur.

Cameron s’était promis une relance de la série, mais il n’a pas été récompensé. Avec un budget d’environ 185 millions de dollars, le film n’a pas rapporté plus de 261 millions de dollars dans le monde – malgré une note R.

© Paramount Pictures / Skydance Media

Terminator: série animée des créateurs de « Ghost in the Shell »

Maintenant, la série culte doit se poursuivre – mais pas autant de fans initialement attendus: Netflix annonce une série animée Terminator.

La machine à tuer la plus terrifiante de l’histoire de la science-fiction est de retour, comme elle l’avait promis. Mattson Tomlin de Project Power et le légendaire studio d’anime Production IG s’associent pour une série animée se déroulant dans l’univers Terminator. – NX (@NXOnNetflix) 26 février 2021

Derrière le nouveau projet se cache Mattson Tomlinqui dirigera la série en tant qu’écrivain et showrunner pour Netflix. Il travaille actuellement avec le réalisateur Matt Reeves sur le nouveau et graveleux film de DC Le Batman-Film avec Robert Pattinson:

«Quiconque connaît ma manière d’écrire sait que je crois qu’il faut aller vraiment grand et viser le cœur. Je suis honoré que Netflix et Skydance m’aient donné l’opportunité d’approcher ‘Terminator’ d’une manière audacieuse qui brise les conventions et sape les attentes«Dit Tomlin.

© Paramount Pictures / Skydance Media

La série animée « Terminator » est produite par Skydance avec le Studio d’animation japonais Production IG Le studio basé à Tokyo est surtout connu pour, avec de nombreuses productions d’anime, pour Fantôme dans la coquille-Franchise incluant la nouvelle série animée pour Netflix intitulée Fantôme dans la coquille: SAC 2045 comme une continuation directe de la populaire série animée «Stand Alone Complex».

La date de lancement de la série animée « Terminator » sur Netflix est toujours en attente. Rien n’est révélé non plus sur l’intrigue. On ne sait donc pas où la série animée doit être triée dans la série de films ou si elle en est même une. Redémarrez la série représentera. Nous vous tiendrons bien sûr au courant ici.