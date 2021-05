Netflix annonce la série animée League of Legends Arcane avec la première bande-annonce

Le jeu vidéo League of Legends bénéficie d’une base de fans croissante et est un phénomène mondial. Jeux anti-émeute il y a plus de 10 ans avec une démo gratuite et est devenu un sensation mondiale de l’e-sport approcher.

Maintenant on devrait première série fantastique animée au Netflix enrichir la vaste franchise. Les séries Ésotérique est en chantier depuis deux ans et a récemment dû être reporté en raison de la pandémie corona. Les fans peuvent désormais s’attendre à une première Début à l’automne 2021 attendons avec impatience le fournisseur de streaming Netflix. Pour ce faire, un première bande-annonce publié, qui donne un bref aperçu de l’aventure fantastique.

De quoi parle la série Netflix?

Arcane se déroule dans l’univers mondialement connu de League of Legends et parle de la ville utopique de Piltover et de son quartier opprimé de Zaun. L’histoire raconte les débuts de deux champions légendaires de LoL et le pouvoir qui les divisera. Au moins, c’est ainsi que les détails de la première histoire courte décrivent la série, nous devrions en savoir plus à ce sujet dans un proche avenir.

Directeur de l’animation originale pour Netflix, Dominique Bazay présente la nouvelle collaboration avec Riot Games comme suit:

«League of Legends est un buzz mondial et nous sommes ravis d’accueillir Arcane, la première série télévisée de cet univers. La série emmène les fans dans un tour de montagnes russes visuellement spectaculaire qui gardera tous les téléspectateurs en haleine. «

Et Shauna Spenley, présidente mondiale du divertissement pour Riot Games, a ajouté: «Arcane a été créé comme une lettre d’amour à nos joueurs et fans qui ont demandé plus d’expériences cinématographiques pour plonger plus profondément dans les mondes et les champions de League of Legends. Avec sa fantastique marque mondiale et sa concentration commune sur un contenu haut de gamme de haute qualité, Netflix est le partenaire idéal pour que nous puissions amener les joueurs Arcane à travers le monde. «

Premier aperçu de League of Legends: Arcane © Riot Games / Netflix

Riot Games a ouvert ses portes en 2019 10e anniversaire de League of Legends a présenté les plans d’une série fantastique animée. En attendant, un partenaire solide a été trouvé dans Netflix, qui publie la série sur le service de streaming dans le monde entier. Arcane est produit par le studio de développement en collaboration avec Fortiche Productions. En cas de succès, la série devrait être le début d’une collaboration fructueuse pour de nombreux autres projets, qu’il s’agisse de films ou de séries.

League of Legends: phénomène eSport

Géré par Riot Games Championnats du monde League of Legends dans l’esport a établi un nouveau record de fréquentation année après année, lors des derniers championnats du monde en 2020 seulement, il y avait plus d’un milliard de spectateurs et a fait de l’événement un événement e-sports les plus regardés. Rien que pour la finale, 45 millions de téléspectateurs en moyenne étaient en ligne en même temps. En raison de la pandémie corona, cette fois, l’événement devait se dérouler en ligne via un flux, et pas comme d’habitude devant un public en direct dans une salle gigantesque avec des milliers de visiteurs – en plus des invités en ligne.

Netflix prévoit une pléthore de films de jeu

Si vous souhaitez en savoir plus sur «League of Legends», nous vous recommandons le documentaire Netflix «L’histoire de League of Legends» sur la montée en puissance d’un jeu vidéo sur le marché mondial de l’esport.

Depuis quelque temps déjà, Netflix se consacre de plus en plus aux adaptations de jeux vidéo, comme Castlevania et la ramification prévue de la série Assassin’s Creed, DOTA 2: Sang de dragons, Resident Evil: Ténèbres infinies, Cyberpunk 2077: Edgerunners, Tomb Raider et Splinter Cell. Bien sûr, la série à succès appartient également Le sorceleur à ce sujet, qui est en fait principalement basé sur les livres de la saga Witcher, mais montre de nombreux éléments bien connus de la série de jeux CD Projekt RED.