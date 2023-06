Netflix annonce la date de sortie de la série One Piece Live-Action avec la première bande-annonce

Une pièce, le manga le plus populaire de toute l’histoire, se prépare à passer au format live-action grâce à Netflix, et Luffy et son équipage débarqueront sur la plateforme de streaming plus tôt que prévu. Avec la sortie du premier trailer officiel de l’émission lors de l’événement TUDUM, la première de la série est confirmée pour le 31 août :





Annoncé en 2020, le projet est en développement depuis des années, travaillant main dans la main avec le créateur de l’histoire originale, Eiichiro Oda, qui a accompagné chaque étape et supervisé l’histoire afin qu’elle reste fidèle au matériel source. En fait, récemment, Oda a confirmé aux fans que la série ne verrait pas le jour à moins qu’il ne sente que tout était parfait, il semble donc que la série soit plus que prête à être diffusée à l’écran.

La série, comme le manga, suivra les aventures de Monkey D. Luffy, le chef des Pirates du Chapeau de Paille, qui obtient l’étrange capacité de transformer son corps en caoutchouc après avoir mangé le Fruit du Démon. Son voyage l’emmène dans un monde fantastique d’îles exotiques et de vastes océans à la recherche du trésor le plus légendaire de tous les temps, connu sous le nom de Une pièceafin de devenir le nouveau roi des pirates.

Une pièce a été publié pour la première fois en 1997 et se poursuit aujourd’hui avec 105 volumes publiés à ce jour. En 1999, Toei Animation a sorti l’anime basé sur le manga, qui est également devenu l’un des plus populaires de toute l’histoire, ainsi que le plus long, avec 20 saisons déjà diffusées et plusieurs épisodes spéciaux.

En rapport: Le teaser et les images d’Avatar le dernier maître de l’air révèlent un premier aperçu du film d’action en direct





Qui joue dans l’adaptation de One Piece Netflix

Il ne fait aucun doute qu’au-delà du niveau de production et du développement de l’histoire, le plus important dans Une pièce est ses caractères. Inaki Godoy (Les imparfaits) sera chargé de devenir Monkey D. Luffy, le charismatique personnage principal du manga.

Il sera rejoint par Mackenyu (Chevaliers du Zodiaque) dans le rôle de Roronoa Zoro, Jacob Gibson (Le résident) comme Usopp, Emily Rudd (Trilogie de la rue de la peur) comme Nami, Taz Skylar (Le projet Lazarus) comme Sanji, Vincent Regan (Luther: Le Soleil Déchu) comme Monkey D. Garp, Morgan Davies (Evil Dead: Montée) comme Koby, Peter Gadiot comme Shanks (Vestes jaunes), et beaucoup plus.

Une pièce rejoindra la longue liste des tentatives de Netflix pour adapter les classiques japonais du manga et de l’animation au format live-action, avec de grands échecs tels que Menace de mort ou Cowboy Bebop. Et, bien qu’il soit basé sur la série animée Nickelodeon, Avatar : le dernier maître de l’air évoque ces mondes incroyables construits dans le manga japonais et aura également son adaptation en direct sur la plateforme de streaming.

Avec Une pièce et Avatar : le dernier maître de l’air Netflix sera confronté à l’un de ses plus grands défis car ce sont deux des séries animées les plus populaires des dernières décennies, ce sera donc une excellente occasion pour l’entreprise de prouver qu’elle peut bien faire les choses avec ce genre d’histoires après leur couple passé de trébuchements.