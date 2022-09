Netflix annonce la date de sortie de 1899, la série des créateurs de Dark

in

TUDUM a présenté le casting de la prochaine série de Jantje Friese et Baran bo Odar. Découvrez son synopsis, sa bande-annonce et sa date de sortie sur Netflix ici.

©Netflix1899, des créateurs de Dark, a annoncé sa date de sortie.

avez-vous apprécié Sombre? Bonne nouvelle pour vous ! Ses créateurs sont prêts à revenir avec une nouvelle série qui a déjà une date de sortie. Il s’agit de 1899la fiction qui a annoncé lors de son lancement arrivera dans TUDUM. C’est que ce 24 septembre, l’événement mondial de streaming est célébré dans lequel Netflix révèle des nouvelles et des avant-premières de plus de 120 séries et films. En ce sens, la production a confirmé quel jour de cette 2022 elle diffusera ses épisodes.

Comme cela va être 1899? Encadrée dans le drame, la science-fiction et le mystère, la série commence par un bateau à vapeur qui transporte des émigrants vers l’Amérique. « Les passagers, venant de divers pays d’Europe, ont en commun les espoirs et les rêves pour le nouveau siècle et leur avenir à l’étranger», explique le synopsis officiel diffusé par la plateforme de streaming qui vient de se lancer.

La bande-annonce ajoute: « Mais lorsqu’ils découvrent un autre navire d’émigrants à la dérive en haute mer, leur voyage prend une tournure inattendue. Ce qu’ils trouveront à bord transformera leur voyage vers la terre promise en un cauchemar terrifiant.”. Ceux qui sont à l’origine de ce projet sont Jantje Friese et Baran bo Odarles créateurs de Sombrela série mystère acclamée qui rassemble toujours des fans du monde entier.

De même, il a été confirmé que la première saison comportera huit épisodes d’environ une heure. Et même s’il promet de se rapprocher du grand phénomène allemand, la vérité est qu’il optera pour l’horreur et l’épopée d’une aventure en pleine mer. Après l’apparition virtuelle de son casting à TUDUM, vous pouvez revoir ici le teaser publié par la plateforme de streaming avant son grand lancement.

+ Date de sortie de 1899 sur Netflix

La fiction entre les mains des créateurs de Sombre a confirmé la sortie de sa première saison sur Netflix. sera le 17 novembre 2022 quand les huit épisodes de 1899 font partie du catalogue de la plateforme de streaming. De cette façon, c’est l’une des rares productions annoncées à TUDUM qui arrivera cette année. Notez la date de première de cette série qui deviendra probablement la grande tendance !

