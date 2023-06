Netflix : Annonce importante de Jenna Ortega pour la saison 2 de Merlina

La saison 2 de Merlina est déjà en cours et un changement important en termes de production impliquant Jenna Ortega a été confirmé. De quoi s’agit-il?

Merlin Elle est devenue l’une des séries les plus acclamées et les plus populaires du service de streaming. Netflix, les fans attendent donc avec impatience sa deuxième saison. Ce titre est porté par Jenna Ortegaqui a récemment confirmé une nouveauté importante au niveau de l’équipe technique.

Depuis son lancement, l’émission basée sur la famille Addams a engrangé 1 237 millions d’heures jouées, ce qui la place en position 2 sur la liste des séries anglophones les plus réussies de la plateforme. Après avoir obtenu un excellent accueil du public et de la critique, il a été renouvelé pour de nouveaux épisodes déjà en production.

+ Annonce de Jenna Ortega pour la saison 2 de Merlina

Jenna Ortega faisait partie de la comédie spéciale Actrices lors d’une table ronde à Le journaliste hollywoodien, avec Sheryl Lee Ralph, Natasha Lyonne, Ayo Edebiri, Devery Jacobs et Elle Fanning. Là, ils ont parlé de leurs expériences, mais l’interprète de Mercredi Addams a surpris en confirmant que sera producteur de la saison 2 de Merlin.

Jenna Ortega sera la productrice de la saison 2 de Merlina. (Netflix)

« Je me sens très, très chanceux d’être producteur cette fois. Je pense qu’un projet est meilleur quand il y a autant de voix et d’idées que possible. Et j’ai eu des expériences à la télévision où j’avais l’impression que ma voix n’était pas entendue, que j’étais censé être une marionnette. »a expliqué l’actrice. « J’ai eu la chance de travailler avec quelqu’un comme Tim Burton »Il a également déclaré remplir le nouveau rôle.

Comme précisé, les enregistrements de la deuxième saison de Merlin débutera en septembre de cette année, il reste donc encore longtemps à connaître les prochaines nouveautés de la série. Dans cet esprit, nous pourrions nous attendre à ce que les prochains épisodes de l’histoire se déroulent vers 2024 ou 2025.

