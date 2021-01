Netflix annonce 70 films pour 2021: un nouveau film apparaît chaque semaine

Netflix défie la crise corona et annonce une multitude de nouvelles productions cinématographiques pour 2021. En plus de nombreuses séries nouvelles et auto-produites telles que Le sorceleur sera bientôt un nouveau film sorti en tant que Netflix Original chaque semaine, donc les nouveaux plans du fournisseur de streaming.

le 27 premiers films avec un casting de premier plan sont déjà présentés dans une nouvelle vidéo de prévisualisation: Von Dwayne The Rock Johnson via l’actrice de Wonder Woman Gal Gadot, Ryan Reynolds (Dead Pool), Jason Momoa (Aquaman) et Chris Hemsworth (Thor) jusqu’à Melissa McCarthy, Halle Berry, Jennifer Garner, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence il existe de nombreux noms connus parmi eux.

La satire américaine annoncée appartient également aux productions individuelles américaines et internationales « Ne lève pas les yeux«Avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Le film de science-fiction à l’humour noir raconte l’histoire de deux scientifiques qui tentent d’avertir l’humanité de la destruction de la Terre par un astéroïde – mais personne ne les prend au sérieux.

La liste comprend également le film de zombies « Armée des morts«Par le réalisateur Zack Snyder, qui a récemment réalisé les films DCEU comme Batman contre Superman tourné et bientôt la nouvelle version de Ligue de justice avec Batman, Superman et Wonder Woman comme Coupe Snyder sorti sur HBO Max.

Liste des 70 films sur Netflix en 2021

ACTION

Armée des morts

Éveillé

Kate

Outside the Wire (à partir du 15 janvier)

Avis rouge

Gentille fille

HORREUR

Trilogie de la rue de la peur

Personne ne sort en vie

Il y a quelqu’un dans ta maison

Choses entendues et vues

THRILLER EN FRANCAIS

Ciel rouge sang

Beckett

Échapper à Spiderhead

intrusion

Munich

O2

Dents de nuit

L’essaim

La femme à la fenêtre

SCI FI

ROMANCE

Un château pour Noël

Canciones Fuimos

Embrasser le stand 3

Aimer fort

La dernière lettre de votre amant

La princesse Switch 3

À tous les garçons: toujours et pour toujours

Untitled Alicia Keys Rom-Com

DRAME

Beauté

blond

Bombay Rose

Meurtri

Cowboy en béton

Rêve de fièvre

Malcolm & Marie (à partir du 5 février)

monstre

Penguin Bloom (à partir du 27 janvier)

Morceaux de femme (à partir du 7 janvier)

The Dig (à partir du 29 janvier)

Le coupable

La main de Dieu

Le pouvoir du chien

Le Starling

Le tigre blanc (à partir du 22 janvier)

Unt. Film d’Alexandre Moratto

Unt. Graham King

UN FILM WESTERN

LA COMÉDIE

8 rue de l’Humanité

La vie après la fête

Mauvais voyage

Ne lève pas les yeux

Papa double

I Care A Lot (à partir du 19 février)

Moxie (à partir du 3 mars)

Le dernier mercenaire

Thunder Force

FILMS DE FAMILLE

Un garçon appelé Noël

Un conte d’hiver de Shaun le mouton

Retour à l’outback

Trouver ‘Ohana (à partir du 29 janvier)

Maison bruyante

Livres de nuit

Robin Robin

Fille patineuse

Tortues Ninja Teenage Mutant

Trollhunters: Rise of the Titans

Souhait Dragon

Yes Day (à partir du 12 mars)

MUSICAL

Une semaine loin

cocher, cocher … BOOM

Un aperçu des nouvelles sorties de films et de séries qui apparaissent sur Netfix en janvier est disponible ici: