Netflix alimente le volume 2 de «  Love, Death + Robots  »

Peut-être l’offre la plus provocante sur le Netflix menu en 2019 était l’anthologie d’animation incroyablement divertissante « Amour, mort + robots . »

Son assortiment NSFW de 18 courts métrages de science-fiction animés créés par une multitude de cinéastes internationaux se sont plongés dans les avenues de intelligence artificielle , les monstres, la robotique, les mondes extraterrestres, les voyages dans l’espace et la nature même de l’humanité.

Présenté par « Dead Pool « Le réalisateur Tim Miller et » Se7en « David Fincher, il a frappé un nerf immédiat avec les fans qui réclamaient plus de magie après sa première saison. Et maintenant le spectacle est de retour avec une première de la saison 2 le 14 mai.

La série d’anthologies Netflix, lauréate d’un Emmy, « Love, Death + Robots » revient pour la saison 2 le 14 mai 2021. (Crédit d’image: Netflix)

Le mois dernier, Netflix a sorti la première bande-annonce pour la deuxième saison de « Love, Death + Robots » et cela ressemble à une autre sortie étonnante. (Vous pouvez la regarder dans la fenêtre ci-dessus.) Huit contes autonomes devraient être publiés à la fois, ajoutant au jeune héritage de cet Emmy Série primée.

En rapport: 20 films de science-fiction et émissions de télévision à regarder en frénésie sur Netflix

Des géants nus, des démons de Noël, des vaisseaux spatiaux écrasés et des robots devenus sauvages? Oui s’il te plaît!

« Love, Death + Robots » est mon projet de rêve, il combine mon amour de l’animation et des histoires incroyables « , a déclaré Miller dans un communiqué de 2019. » Les films de minuit, les bandes dessinées, les livres et les magazines de fiction fantastique m’inspirent depuis des décennies, mais ils ont été relégués dans la culture marginale des geeks et des nerds dont je faisais partie. Je suis tellement excité que le paysage créatif ait finalement suffisamment changé pour que l’animation sur le thème des adultes fasse partie d’une conversation culturelle plus large. «

La saison 2 de Netflix « Love, Death + Robots » débute le 14 mai.

Les meilleures offres Netflix du jour

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.