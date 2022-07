Netflix : Alba est-elle une histoire vraie ?

NETFLIX

Elena Rivera, Eric Masip et Álvaro Rico jouent dans la mini-série dramatique qui est à la mode en streaming. Ici, nous vous disons si l’histoire de Netflix s’est vraiment produite.

©IMDBAlba, la minisérie avec Elena Rivera.

La minisérie Ils sont la meilleure option lorsque vous n’avez pas beaucoup de temps mais que vous voulez voir une histoire aussi convaincante que captivante. Oui Netflix il ne manque jamais : dans son catalogue, il propose une infinité de productions de tous genres. Mais parmi toutes, une a réussi à se démarquer des autres, se positionnant comme la plus vue ces derniers jours. Il s’agit de Lever du soleilune fiction espagnole émotionnelle, dramatique, romantique et crue à la fois.

La série, qui est classée 1ère parmi les plus regardées, a en fait été créée en mars 2021. Produite par Boomerang TV et Atresmedia Televisión, elle est d’abord sortie sur Atresplayer Premium, puis sur Antena 3 et enfin sur Netflix. . Depuis, les abonnés de la plateforme sont plus qu’intéressés par cette histoire créée par Carlos Martin et Ignasi Rubio.

De quoi s’agit-il Lever du soleil? la série de 13 épisodes d’environ 50 minutes tourne autour d’une femme nommée Alba Llorens. Cette jeune femme se réveille sur une plage avec des signes de viol, bien qu’elle ne se souvienne pas très bien de ce qui s’est passé lors de la soirée de la veille. Le temps lui apprendra que les agresseurs ne sont rien d’autre que les amis de son petit ami et qu’elle devra traverser une situation difficile sur le plan émotionnel.

L’un des derniers booms est sans aucun doute le soi-disant vrai crime, le genre qui suit de vraies histoires de crime et prend des personnages qui ont réellement existé. Des exemples sur Netflix pourraient être La fille sur la photo, Tiger King, The Tinder Scammer Soit La Staricase. C’est pourquoi une bonne partie du public se doutait qu’Alba pouvait se baser sur des événements réels. La vérité est que c’est de la fiction et que rien de ce que montre la série en streaming ne s’est réellement produit.

Cependant, il convient de préciser que la production est une adaptation de la fiction turque -composé de 80 chapitres- qui s’intitulait Fatmagül’ün Suçu Ne?bien qu’en espagnol on l’appelle Quelle est la faute de Fatmagül ? À son tour, cela était basé sur le roman du même nom de 1976 publié par Vedat Türkali et qui a été transformé en film pour la première fois en 1986. En conclusion, Lever du soleil Il s’agit de la troisième adaptation à l’écran de cette intrigue, mais elle reprend un format aussi actuel et captivant que celui auquel Netflix est habitué.

