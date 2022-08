Netflix ajoute un nouveau jeu, et cette fois vous allez vouloir l’essayer

in

La tête haute! Il vient d’arriver sur Netflix avec une version exclusive qui comprend 28 nouveaux jeux de cartes de séries populaires telles que Stranger Things, The Bridgetons ou The Squid Game.

Si il y a quelques jours nous vous disions que moins de 1% des abonnés Netflix jouaient aux titres de la plateforme de streaming, voilà que nous venons d’apprendre, grâce à The Verge, qu’elle a inclus un nouveau jeu dans son catalogue et cette fois tu vas vouloir l’essayer.

C’est Heads Up!, une fête de jeu qui a déjà été téléchargé plus de 70 millions de fois dans le monde et qui a porté le titre de Application la plus payante à 1,99 € sur l’App Store pendant 5 années consécutives.

Maintenant, vous pouvez profiter de Heads Up ! avec votre abonnement Netflix

Le jeu populaire Heads Up! vient d’arriver sur Netflix en version exclusive qui inclut 28 nouveaux jeux de cartes de séries populaires telles que Stranger Things, The Bridgetons ou The Squid Game.

En plus de ces nouveaux decks, Heads Up ! comprend d’autres decks avec des thèmes plus généraux tels que anime, vrai crime ou émissions de pâtisserie.

A l’annonce de ce nouveau jeu, les responsables de Netflix ont confirmé qu’ils avaient déjà 27 jeux mobiles dans leur catalogue et qu’ils prévoyaient porter ce chiffre à 50 avant la fin de l’année.

Avec l’inclusion dans son catalogue d’un jeu aussi populaire, Netflix entend attirer un plus grand nombre de joueurs maintenant que nous approchons de la saison de Noël, une période où nous nous réunissons avec nos amis et notre famille et organisons de nombreuses fêtes à l’intérieur.

Tout comme le reste des jeux Netflix, Heads Up ! c’est un jeu totalement gratuit, sans publicité ni achat intégréauquel vous ne pouvez jouer que si vous avez un abonnement Netflix actif, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Google Play Store | La tête haute!

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂