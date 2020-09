Netflix adapté "Les trois soleils" Avec "Le Trône de Fer"-Showrunners

Netflix a signé le prochain super deal et a obtenu les droits d’une adaptation en série du best-seller “The Three Suns” de Liu Cixin. En tant que producteurs exécutifs, le service de streaming a deux poids lourds à bord.

Les créateurs de “Game of Thrones” David Benioff et DB Weiss seront impliqués en tant que scénaristes et producteurs exécutifs, selon Netflix. Les deux ont signé un méga accord avec Netflix il y a un peu plus d’un an, qui porte maintenant ses fruits. Ils reçoivent le soutien d’Alexander Woo, qui est responsable de “True Blood” et “The Terror”.

Écrivains et producteurs expérimentés garantis

Rian Johnson (“Knives Out”) et son partenaire commercial Ram Bergman sont également impliqués en tant que producteurs exécutifs. Tous sont de grands fans de la trilogie “Trisolaris” de Liu Cixin et veulent livrer une adaptation qui rende justice aux livres et aux visions de Cixin.

Cixin lui-même est là à titre consultatif, tout comme Ken Liu, qui a traduit deux des trois livres (“The Dark Forest” et “Beyond Time”) en anglais.

Des fans pour les fans

“La trilogie de Liu Cixin est la série de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons jamais vue. La série de livres emmène les lecteurs dans une aventure qui commence dans les années 1960 et se poursuit jusqu’à la fin des temps, de la vie sur notre minuscule Des planètes bleues jusqu’aux coins les plus reculés de l’univers », explique DB Weiss.

Liu Cixin ajoute: “En tant qu’écrivain, c’est un grand honneur de voir ce concept unique de science-fiction se répandre et gagner des fans dans le monde entier.” Il ne pouvait pas non plus attendre que les fans nouveaux et inconditionnels se lancent dans la série.

C’est ça “Les Trois Soleils”

Le premier volume de la trilogie de science-fiction de Liu Cixin parle du premier contact entre les humains et les extraterrestres, connus sous le nom de trisolariens. Ceux-ci prennent le voyage ardu pour arriver sur terre. Là, ils veulent anéantir l’humanité et s’installer eux-mêmes. Votre planète natale Trisolaris est en orbite autour de trois soleils dont l’orbite ne peut être prédite et qui anéantissent régulièrement la civilisation de la planète.