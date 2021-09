Netflix acquiert le catalogue complet des histoires de Roald Dahl

Il a été confirmé que Netflix avait acquis les droits d’adaptation de l’œuvre écrite du célèbre auteur britannique Roald Dahl, connu pour ses œuvres destinées aux enfants, qui ont séduit le public pendant des décennies avec des adaptations extrêmement populaires sur grand écran.

Des réalisateurs comme Tim Burton, Steven Spielberg ou Wes Anderson ont été captivés par l’imagination fraîche de Dahl, à l’origine de « Charlie and The Chocolate Factory », « Matilda », « The Big Friendly Giant » ou « The Fantastic Mr. Fox ».

La nouvelle intervient trois ans après que Netflix a annoncé son étroite collaboration avec « The Roald Dahl Story Company » pour développer des films et des séries télévisées inspirés du travail de cet écrivain prolifique, à commencer par deux séries animées développées par Taika Waititi sur l’Usine du chocolat de Willy Wonka. .

Deadline a maintenant confirmé que Netflix a obtenu les droits exclusifs sur l’ensemble du catalogue d’histoires enregistrées par l’association, bien que le prix de cette acquisition n’ait pas été divulgué. Les membres de « The Roald Dahl Story Company » ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de présenter le travail de l’auteur à une nouvelle génération à travers divers projets sur le service de streaming.

Ces projets pourraient toucher le public à travers des séries et des films, que ce soit en live action ou en animation, ainsi que des « expériences immersives » et la possibilité de jeux vidéo inspirés de l’œuvre de Roald Dahl est même explorée. Ces projets incluent la future adaptation que le service de streaming prépare pour « Matilda », cette fois en s’inspirant de la comédie musicale de Broadway.

On ne sait pas encore comment ce nouvel accord affectera Warner Bros et le développement de son film « Wonka ». Sous la direction de Tom King, responsable de « Paddington », il mettrait en scène la performance de Timothée Chalamet jouant le jeune Willy Wonka dans ses origines de confiseur, avec une date de sortie estimée à mars 2023.