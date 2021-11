Netflix a une nouvelle stratégie pour recommander aux utilisateurs ce qu’il faut regarder

Cela fait plus de dix ans que Netflix Il est présent dans plus de 200 pays. Cette entreprise a peu à peu grandi en termes de contenu et de qualité et, aujourd’hui, elle se positionne comme la meilleure du service de streaming. Innovant dans la manière de regarder des films et des séries apportant aux téléspectateurs le confort de leur foyer, la plateforme compte de plus en plus d’utilisateurs et, désormais, elle parviendra à les fidéliser avec une nouvelle stratégie.

L’un des exemples clairs qui Netflix doit garder ses fans accrochés est de mettre à jour sa bibliothèque tous les mois. Bien qu’en 2020, en raison de la pandémie de COVID, il n’ait pas pu faire les premières correspondantes et attendues, d’ici 2021, il a déjà réussi à s’adapter. En fait, malgré l’immense concurrence dont il dispose, il reste tout aussi convaincant pour les utilisateurs.

Mais maintenant, Netflix a ajouté une nouvelle recommandation pour les téléspectateurs : le TOP 10 de chaque semaine. Récemment, depuis la plate-forme, ils ont annoncé avoir lancé le « Netflix Top 10 », un site Web qui aidera toute série et cinéphile dans le choix du contenu. Sur cette page, vous pouvez trouver des listes hebdomadaires mondiales et par pays avec les titres les plus populaires du service de streaming.

Selon l’annonce lancée par le service à la demande, il y aura chaque mardi une nouvelle liste dans laquelle il y aura un top 10 choisi en fonction des heures vues du lundi au dimanche de la semaine précédente. Cette décision convient à la fois aux titres originaux et à ceux qui se trouvent sur la plate-forme sous licence. Et, pour une meilleure organisation, chaque classement sera divisé afin que le choix des contenus que les fans pourront voir soit plus facile.

Les listes seront les suivantes : Top10 mondial des films anglophones, télévision anglophone, films non anglophones et télévision non anglophone. Cependant, les titres les plus populaires pour chacune des catégories seront également publiés. Et, comme si cela ne suffisait pas, Netflix a également annoncé la mise à jour des listes générales, qui compteront le total des heures vues dans les 28 premiers jours de publication d’un titre.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂