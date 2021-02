Netflix a une nouvelle fonction: il téléchargera automatiquement des séries et des films sur le smartphone selon les goûts de chaque utilisateur

À partir d’aujourd’hui, Netflix met à jour ses applications mobiles avec un nouveau fonction: « téléchargements pour vous ». La plate-forme de streaming, après avoir activé les téléchargements hors ligne de séries et de films il y a quelque temps, télécharge désormais automatiquement le contenu sur le téléphone mobile. Le choix des éléments à télécharger dépendra des goûts et des préférences de chaque utilisateur en fonction de son historique de lecture.





La fonctionnalité est facultative, cela signifie que l’utilisateur doit l’activer s’il souhaite que Netflix télécharge automatiquement le contenu. Une fois activé, vous devrez choisir combien d’espace dédié à la sauvegarde des téléchargements recommandés à utiliser (1 Go, 3 Go ou 5 Go). Netflix dit que les téléchargements n’auront lieu que lorsque le smartphone est sur un réseau Wi-Fi.

Oui ok le catalogue complet peut être téléchargé, Netflix indique que certaines séries et certains films peuvent être limités en temps hors connexion ou d’autres restrictions. Parce que? Parce qu’ils ne sont pas les leurs et les titres originaux de Netflix, ils doivent donc traiter des licences avec des tiers.

La fonction est trouvée disponible dès aujourd’hui dans l’application Android. La société indique que c’est une fonctionnalité qui sera également disponible sur iOS à la fin de l’année. Il s’agit d’une fonctionnalité disponible dans le monde entier. Bien qu’ils aient commencé à tester la fonctionnalité fin 2020, c’est maintenant qu’elle atteint tous les utilisateurs sous une forme stable.

La chose intéressante ici sera voir à quel point il est utile pour l’utilisateur. S’il s’agit d’une série ou d’un film qui intéresse à l’avance l’utilisateur car il le regarde déjà, il le téléchargera généralement lui-même hors ligne. Par conséquent, cette nouvelle fonctionnalité a probablement plus de sens pour trouver de nouvelles séries et de nouveaux films qui intéressent l’utilisateur en les téléchargeant hors ligne et en tant que seul contenu disponible parfois sans connexion Internet.

Expériences constantes

C’est juste une fonctionnalité plus expérimentale que Netflix a introduite au cours des dernières années. L’option la plus récente est de mettre une minuterie sur les reproductions. La plate-forme de streaming était également celle qui introduisait les reproductions à une vitesse plus ou moins élevée.

A noter également la fonction de lecture aléatoire que Netflix a introduite à l’époque, surtout si l’on considère que le grand avantage d’une plateforme de vidéo à la demande est de pouvoir choisir ce qu’il faut regarder. « Continuez à regarder », en revanche, est une fonctionnalité plus typique et attendue d’un service numérique comme Netflix.

