Netflix a un nouveau coup de cœur : qui est Giuseppe Maggio ?

Il y a peu de fois qu’un produit Netflix italien a atteint l’Amérique latine. Mais avec Bébé, la plateforme a su balayer le monde en racontant une histoire vraie. Dans ce document, deux filles de la haute société italienne ont trouvé un moyen de défier leurs parents en se prostituant. Et, avec cette bande, le nom de Giuseppe Maggio.







Jouer le rôle de Fiore, l’un des proxénètes de Bébé, Giuseppe Maggio catapulté à la renommée internationale. Au-delà du fait que ce personnage était assez détesté pendant le strip, l’acteur l’a interprété de manière exceptionnelle. C’est que, autant qu’il faisait partie des méchants et des agresseurs, il montrait aussi son côté soumis lorsqu’il s’agissait d’être avec son patron et son côté autoritaire lorsque Ludovica (Alice Pagani) l’ignorait.

Giuseppe Maggio avec Alice Pagani. Photo : (Netflix)



Avec une immense polyvalence, Maggio a commencé à augmenter le nombre de ses adeptes à la fois dans la vie et sur les réseaux sociaux. Et maintenant, qui est reconnu dans différents pays, l’acteur triomphe une nouvelle fois dans le géant du streaming avec « Dans le meilleur moment», Un drame romantique aux côtés de Ludovica Francesconi.

Né le 13 novembre 1992 à Rome, Italie, Giuseppe Maggio Il démontre sa polyvalence depuis ses débuts dans le monde du théâtre. De plus, sa préférence pour le grand écran a été combinée à une carrière en littérature et en philosophie, qu’il a étudiée à l’Université La Sapienza.

Toutes ces connaissances qu’il acquérait ont été démontrées en 2009 à l’âge de 17 ans et non seulement il commençait sa vie universitaire, mais il faisait également ses premiers pas dans le cinéma. Caroline tombe amoureuse, où il a donné vie à un jeune homme nommé Massimiliano, était sa première apparition devant les caméras. Et, on pourrait dire qu’il n’a pas fait de meilleurs débuts puisque c’est un début de style.

Giuseppe Maggio est l’un des nouveaux galants. Photo : (@giuseppemaggio)



Est-ce que cette histoire est une adaptation du livre du même nom de Federico Moccia, le même auteur de A trois mètres sur le ciel. Cependant, ce n’est qu’en 2018 qu’il fait sensation en jouant le proxénète dans Bébé. Mais alors une autre fureur est venue : sa première participation à un film en espagnol.

Exploser, exploser, le film basé sur la vie de Raffaela Carrá, est celui qui l’a emmené en Espagne pour jouer Massimiliano, un jeune homme qui se rend à Madrid pour conquérir le cœur du protagoniste. De plus, il convient de noter que dans ce long métrage, il a été encouragé à chanter, comme il l’a fait dans le dernier film arrivé sur Netflix « Dans le meilleur moment”.