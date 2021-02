Netflix a un anime de «  Dota 2  », le jeu vidéo populaire Valve fera la première de sa série le 25 mars

Le prochain anime Netflix en a surpris beaucoup, il sera basé sur le jeu vidéo Dota 2 de Valve. Comme les deux entités l’ont annoncé, elles présenteront un anime sur Netflix le 25 mars sous le nom de ‘Dota: le sang du dragon’. Une série directement inspirée des personnages et de l’univers que Valve a créé pour «Dota 2».





Avec l’annonce, le premier trailer de l’anime est également arrivé. Netflix indique que l’anime se composera d’un total de huit épisodes avec la première prévue pour 25 mars 2021.

Le synopsis d’anime indique qu’il « raconte l’histoire de Davion, un chevalier dragon renommé dédié à effacer la punition de la face du monde. » Il entrevoit qu’il y aura une première «mission secrète» avec une princesse, après quoi de bien plus grandes aventures viendront. On sait peu de choses sur l’intrigue de l’anime pour le moment.

Derrière la animation de ‘Dota: Dragon’s Blood’ de Netflix ont repris les services de Studio MIR. Studio MIR sont les mêmes personnes qui ont développé l’animation de ‘Voltron: Legendary Defender’ pour Netflix dans le passé.

Netflix et jeux vidéo

Ce n’est pas la première et probablement pas la dernière fois Netflix s’appuie sur des franchises de jeux vidéo pour sortir des films, des séries et des anime. La production la plus importante est sûrement «The Witcher», l’un des plus gros paris de Netflix à cet égard. Mais il y a plus, nous avons aussi l’anime basé sur ‘Resident Evil’ ou celui basé sur le jeu de cartes Magic. L’un des derniers cas est celui du «Cyberpunk 2077». De plus, il y a quelques semaines à peine, il a annoncé des animes pour «Tomb Raider» et «Kong: Skull Island».

L’anime est une partie importante de Netflix pour lutter contre le catalogue de Disney + et HBO, qui a déjà montré comment il s’est débrouillé avec de grands titres et a parfois profité de titres à succès pour les convertir également en anime. Bien sûr, la pièce ne se passe pas toujours bien, un exemple en est «Memories of Idhún».

Via | Dota 2 et Netflix