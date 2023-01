Netflix a-t-il reçu les nominations aux Golden Globes 2023 ?

Golden Globes 2023

Ce mardi, la Hollywood Foreign Press Association remettra les prix. Il sera à nouveau télévisé après un an d’absence.

©GettyLes Golden Globes sont de retour.

Après un an d’absence, à la suite de plaintes concernant des prix organisés par l’Association de la presse étrangère d’Hollywood, les globes dorés Ils seront à nouveau télévisés. Ce mardi soir, le monde du cinéma et de la télévision s’habillera à nouveau pour ce qui sut être le prélude le plus important de les oscars chaque année. A cette occasion, ils devront lutter contre le désintérêt du public et le scandale découvert avant la dernière cérémonie.

Les Golden Globes sont ceux qui marquent historiquement une charnière entre les prix emmy Oui les oscars de chaque année, puisqu’ils marquent la dernière grande fête de la télévision et cèdent la place au mois (dans ce cas, ce sera presque deux mois) où le cinéma sera le principal protagoniste. Dans ce contexte, tout indique que les deux Le goudron Quoi Les Fabelman Ils seront les grands candidats pour rester avec les catégories les plus importantes.

Peut-être, Top Gun : Maverick peut faire de la force entre les triomphes presque confirmés à Cate Blanchett et Steven Spielberg, même si la logique serait qu’ils lui décernent un prix technique comme cela se produit habituellement avec les films qui restent au seuil du triomphe. Côté télévision, Netflix tentera d’obtenir le plus grand profit possible dans un contexte où Star+ et AppleTV+ ils marchent de plus en plus fort. Mais combien de nominations ont-ils ?

+Les nominations de la série Netflix

Du côté des productions épisodiques, Netflix a reçu un total de 13 nominations. Les deux fictions les plus récompensées sont La Couronne Oui Dahmer, chacun avec quatre, y compris ceux de la meilleure série dramatique et de la meilleure mini-série, en plus de leurs protagonistes. puis le suivit ozarkavec trois (également pour le meilleur drame), pour conclure le compte avec une nomination par côté dans Inventer Anna Oui mercredi.

+ Nominations de films Netflix

Dans le monde du cinéma, pour Netflix il y avait un total de sept nominations, où le grand candidat peut être la version de pinocchio de Guillermo del Toro. Le long métrage d’animation a reçu deux nominations, tout comme Verre Oignonla suite de Couteaux sortis. Ensuite, il y a eu une reconnaissance cinématographique pour les protagonistes de Blond (Ana de Armas), bruit blanc (Adam Chauffeur) Oui La bonne infirmière (Eddie Redmayne).

